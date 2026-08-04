El peronismo copa la calle: Kicillof pidió a la dirigencia estar en la Marcha de San Cayetano

El lunes por la tarde, el gobernador Axel Kicillof se reunió con diputados y diputadas nacionales y provinciales que forman parte de Movimiento Derecho al Futuro en Casa de Gobierno. En el encuentro, que duró más de 2 horas, el mandatario le pidió a su espacio “estar en calle” y “acompañar” a la gente. “Estén en cada movilización popular, escuchen los reclamos, acompañénlos y forman parte de las reividicaciones que se demanden”, dijo a los presentes.

De esta manera, el jueves 6 de agosto, desde el MDF y el PJ bonaerense habrá presencia de la dirigencia contra la ley de Tierras. Y al día siguiente, viernes, el peronismo estará en la décima marcha de San Cayetano bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”. La presencia o no de Axel Kicillof se confirmará con el correr de las horas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ambas marchas se dan en un contexto de crisis social que muestra a los argentinos y argentinos endeudandosé cada vez más. Además, el Gobierno de Javier Milei tendrá este martes una jornada decisiva para el avance de su agenda legislativa. La mesa política del oficialismo analizará la estrategia para negociar con los bloques aliados y buscar consensos sobre las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

Mientras el gobierno libertario quiere imponer su agenda, el peronismo copa la calle y gana protagonismo en la sociedad. La marcha de San Cayetano de este viernes partirá desde la basílica de Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”.

La convocatoria reúne otra vez a la CGT, las dos CTA, la UTEP y los movimientos sociales y, en esta ocasión, se tratará la décima marcha. La primera se realizó en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

La reunión con legisladores y legisladoras

El encuentro del lunes por la tarde estuvo focalizado en definir estrategias de cara a los debates parlamentarios que se vienen. Según detallaron a El Destape, la reunión estuvo centrada en “buscar nuevas canciones, volver a sintonizar con la gente para ser una opción de gobierno”.

El dirigente pidió tener una “mirada amplia, participativa y federal”. En tanto, volvió a remarcar en la idea de “no caer en provocaciones” de otros espacios. “Nosotros no estamos peleados con nadie”, afirmaron desde el entorno del Gobernador.

Por otra parte, una de las definiciones fue impulsar en la Legislatura bonaerense el proyecto de reelecciones indefinidas de los intendentes, considerado clave para consolidar el armado político del oficialismo en la provincia. “El que no está a favor de las reelecciones, quiere perder la elección nacional”, ratificaron desde el espacio.

Además, acordaron profundizar el desarrollo territorial del kicillofismo tanto a nivel bonaerense como nacional y avanzar en la organización de un acto para septiembre, cuando se cumplirá un año del contundente triunfo en las elecciones provinciales de 2025.