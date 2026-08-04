Un histórico de San Lorenzo bancó a Gorosito y fulminó a la dirigencia: "No me ilusiono más"

Un histórico de San Lorenzo bancó a Gorosito y fulminó a la dirigencia

Un histórico referente de San Lorenzo rompió el silencio en el día de la derrota del equipo por el Torneo Clausura contra Central Córdoba en Santiago del Estero. Se trata de Claudio "Pampa" Biaggio, quien en esta ocasión no sólo apoyó a Néstor "Pipo" Gorosito en su rol de DT, sino que además lanzó un palazo para la dirigencia. Por supuesto, la palabra del exdelantero y entrenador del elenco de Boedo no pasó para nada inadvertida entre los hinchas.

El Pampa Biaggio destrozó a la dirigencia de San Lorenzo y bancó a Pipo Gorosito

"Ya no me ilusiono más. Antes por ahí sí, pero creo que van pasando cosas y lo único que me ilusiona es que a San Lorenzo le vaya lo mejor posible porque están pasando cosas que no me gustan", esbozó el "Pampa" en diálogo con La Cicloneta acerca de la chance de dirigir al equipo otra vez. Cabe destacar que en su ciclo lo comandó en 43 partidos de los cuales ganó 19, empató 13 y perdió 11 -también fue campeó en Reserva. A su vez, dejó en claro que continuá preparándose para cuando le toque: "trato de seguir agarrando experiencia y el día de mañana uno no sabe lo que puede pasar", aseveró.

Por otro lado, si bien destacó que no está "en el día a día" del club, Biaggio sostuvo que el "Ciclón" es "muy grande para estar pasando por esto. Tiene una hinchada terrible y una gente que apoya en todo momento". Sobre esto también habló con el presidente actual -Marcelo Cuoltta- quien le confió que "puede llegar a sacar adelante esta difícil situación". Por último, sobre Gorosito agregó que quiere que le vaya bien porque se lo merece y esperó la oportunidad desde hace mucho. "Siempre quiso estar en este lugar. Está feliz, contento, viviendo la situación del momento y cree que la puede sacar adelante", cerró.

Claudio "Pampa" Biaggio destrozó a la dirigencia de San Lorenzo y bancó a Néstor "Pipo" Gorosito

Los números del Pampa Biaggio como jugador de San Lorenzo

Partidos jugados : 202.

: 202. Goles : 80.

: 80. Títulos: Torneo Clausura 1995.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura