El femicidio de Mailén Antonich, la joven de 25 años hallada muerta el pasado domingo en un balneario de Mar del Plata, mantiene conmocionado a todo el país. Los dos acusados por el crimen se negaron a declarar ante la Justicia, pero la familia de la víctima sostiene que hubo un tercer involucrado que no fue atrapado. El juez de la causa, en simultáneo, resolvió dictar el secreto de sumario para preservar la investigación.

Los imputados son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, serenos del predio donde fue encontrado el cuerpo. Los dos comparecieron acompañados por defensores oficiales, pero optaron por no responder preguntas. Se espera que continúen detenidos en la Unidad Penal de Batán y que en los próximos días la Fiscalía solicite la prisión preventiva.

La familia de Mailén dice que el crimen fue planificado

El juez dictó el secreto de sumario luego de que trascendiera la diferencia entre la hipótesis que sigue la familia y la de la investigación judicial. María de los Ángeles Mariscal, la madre de Mailén, afirmó que el asesinato fue cuidadosamente organizado y aseguró que su hija fue engañada con una falsa propuesta laboral.

Según relató, la joven buscaba empleo para sostener a su familia. A través de Facebook recibió una oferta para trabajar durante la temporada de verano en un balneario de Punta Mogotes. Antes de llegar al lugar, incluso le solicitaron una foto suya para tramitar un supuesto carnet de ingreso.

"Organizaron esto para matarla, creemos que hubo un tercer asesino", expresó la mujer. Además, en declaraciones televisivas aseguró que "había tres personas en el lugar, pero una escapó corriendo a metros de la Policía y nadie lo detuvo".

Mariscal también recordó que Mailén tenía proyectos personales: quería terminar el secundario, estudiar para ser maestra jardinera y había hecho cursos para tener más oportunidades laborales.

La hipótesis de la Fiscalía

El fiscal Carlos Russo destacó que, hasta el momento, no hay ningún informe policial ni ninguna declaración testimonial que indique la presencia de más personas de las que están detenidas. Frente a las declaraciones de Mariscal, el fiscal fue categórico: "No existe ningún elemento que respalde esa hipótesis".

El funcionario explicó que no hay informes policiales ni testimonios incorporados a la causa que indiquen la presencia de una tercera persona en la escena del crimen. El secreto de sumario dispuesto por la Justicia busca resguardar las medidas de prueba que aún restan realizar y evitar que se entorpezca la investigación.

La causa avanza con dos personas detenidas e imputadas por femicidio. Todavía faltan conocer resultados periciales para terminar de reconstruir los hechos y entender qué pasó con Mailén.