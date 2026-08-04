El petróleo vuelve a caer casi un 4% ante la inminencia de un acuerdo entre EE.UU. e Irán para reabrir Ormuz

Imagen de archivo de barcos y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam (Omán).

Los precios internacionales del petróleo registraron una nueva y marcada tendencia a la baja, con pérdidas cercanas al 4% que ubicaron a las cotizaciones en sus niveles mínimos de las últimas tres semanas. La fuerte corrección ocurrió tras la confirmación de avances diplomáticos sustanciales entre Estados Unidos e Irán, encabezados por la mediación de Qatar y la diplomacia norteamericana, para concretar la reapertura inminente del tránsito comercial en el estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent con vencimiento más cercano cayeron 3,11 dólares (un 3,71%), cotizando a 80,66 dólares por barril, luego de haber alcanzado un pico intradiario de 86,33 dólares. Por su parte, el valor del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos restó 3,58 dólares (un 4,46%), para situarse en 76,76 dólares, tras operar en un máximo de 82,33 dólares al inicio de la jornada. Ambos contratos revirtieron los incrementos del 2% anotados a primera hora y tocaron su punto más bajo desde el 13 de julio.

El desplome de las variables energéticas cobró fuerza tras las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien afirmó públicamente su confianza en alcanzar un acuerdo formal con Teherán en el transcurso de las próximas horas. "Estamos en conversaciones con Irán. Existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho y avanzar hacia una postura más normalizada en este conflicto", señaló el funcionario en una entrevista con la cadena CNBC.

Bessent detalló que el eventual pacto garantizará la "libertad de movimiento" irrestricta en la vía marítima estratégica, descartando de manera categórica la posibilidad de que las autoridades iraníes perciban peajes a los buques comerciales. Asimismo, el titular del Tesoro norteamericano subrayó que el restablecimiento del flujo no solo impactará de manera positiva en el mercado de hidrocarburos, sino también en el suministro global de fertilizantes, productos refinados y gases industriales.

En forma paralela, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, ratificó que las gestiones diplomáticas avanzan a ritmo acelerado en coordinación con mediadores de Pakistán y Omán mediante el intercambio constante de borradores entre Washington y Teherán. Aunque analistas del sector privado, como Giovanni Staunovo de la firma UBS, advirtieron que la oferta física en Oriente Medio continúa por debajo de los promedios previos al conflicto, la perspectiva de una pronta resolución alivió la presión sobre las primas de riesgo e impulsó la baja del crudo.

Con información de Reuters y EuropaPress.