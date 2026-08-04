Quién es Nicoló Tresoldi: dónde nació y dónde juega el Europibe que busca la Selección Argentina

El jugador es seguido de cerca por la Selección Argentina.

Nicolò Tresoldi es uno de los jóvenes delanteros que aparece en el radar de la Selección Argentina gracias a una historia familiar que lo une directamente con el país. Su presente en el fútbol de Europa y la posibilidad de representar a la "Albiceleste" despertaron el interés de los hinchas, mientras su futuro internacional continúa abierto entre tres selecciones.

El atacante reconoció en una entrevista con ESPN que Argentina tiene un significado especial en su vida por las raíces maternas y no ocultó la ilusión que le genera esa posibilidad. "Claro que Argentina es Argentina, ¿no? Mi mamá es argentina y quiere que juegue para Argentina", aseguró. Aunque remarcó que todavía no tomó una decisión, dejó en claro que el aspecto familiar tendrá un peso importante cuando llegue el momento de elegir.

Dónde nació y dónde juega Nicoló Tresoldi

Nicolò Tresoldi nació el 20 de agosto de 2004 en Cagliari, Italia. Es hijo de la argentina Bárbara Caffi y del ex futbolista italiano Emanuele Tresoldi. Vivió en Italia hasta los 13 años y luego se mudó junto a su familia a Alemania, donde terminó de formarse como futbolista y construyó gran parte de su carrera. Actualmente juega en el Club Brujas de Bélgica, donde logró consolidarse en el primer equipo y comenzar a destacarse también en el plano internacional. Sus actuaciones despertaron el interés de Argentina, Italia y Alemania, las tres selecciones que puede representar debido a su historia familiar y deportiva.

Su crecimiento futbolístico comenzó en 2017, cuando ingresó a las divisiones inferiores del Hannover 96. Allí completó todo el recorrido por las selecciones juveniles alemanas, desde la Sub 19 hasta la Sub 21. Sin embargo, como todavía no disputó encuentros oficiales con una selección mayor, mantiene abierta la posibilidad de elegir qué camiseta defender.

El futbolista campeón en Bélgica.

Consultado sobre esa decisión, Tresoldi reconoció que todavía no tiene una respuesta definitiva. "Yo también nací en Italia y hasta los 13 viví ahí. Después me mudé con mi familia a Alemania, por eso es un poco difícil mi vida. Pero vamos a ver lo que va a pasar. Naturalmente Argentina es Argentina", explicó.

Además, reveló que mantiene un fuerte vínculo con la cultura argentina gracias a su madre. "Sí, un poquito lo entiendo muy bien. Hablar es un poquito más difícil, pero quiero intentar hablar castellano con mi mamá en mi casa", contó sobre su relación con el idioma. También confesó que conserva una camiseta de Julián Álvarez y destacó: "Argentina es un país muy lindo. Mi mamá es argentina y por eso tengo un poquito de sangre argentina".

Su simpatía por Boca y la rivalidad familiar

Más allá de su carrera en Europa, Tresoldi también sigue de cerca el fútbol argentino. Aunque reconoce que la diferencia horaria le impide ver muchos partidos, contó que en su casa se vive una rivalidad muy especial: "Mi mamá es de River, yo soy de Boca, por eso cada vez es un poquito una guerra".

Cuando le preguntaron por qué eligió al Xeneize, no dudó en destacar dos motivos muy claros: "No sé, La Bombonera es muy linda, me encanta. También me encantan los jugadores que jugaron en Boca, por eso soy un poquito más de Boca".

Con su presente en el fútbol europeo, su proyección como delantero y la posibilidad de elegir entre tres selecciones, Tresoldi aparece como uno de los nombres a seguir de cara al futuro. Mientras continúa creciendo en la élite, la expectativa por conocer qué camiseta defenderá sigue abierta y Argentina se mantiene como una opción muy presente tanto para él como para su familia.