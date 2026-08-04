River cerró a un refuerzo de última hora en el mercado de pases por 6 millones de dólares

River cerró a un refuerzo de última hora en el mercado de pases

River Plate cerró a un refuerzo más este martes 6 de agosto del 2026 y todavía no se baja del mercado de pases. El "Millonario", que no comenzó nada bien la segunda mitad de la temporada, ahora contará con un jugador más que estaba en los planes de la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo.

Se trata nada menos de Francisco "Pancho" Ortega, el lateral izquierdo de 27 años que llegará proveniente del Olympiacos de Grecia y se sumará al equipo en las próximas horas, según adelantó el periodista especializado César Luis Merlo en sus redes sociales. Luego de la lesión de Marcos "Huevo" Acuña y de que Matías Viña quede marginado del equipo por decisión de la Comisión Directiva, el puesto queda desprotegido y el exhombre de Vélez Sarsfield es la nueva cara.

Quién es Francisco Ortega: la carrera del nuevo refuerzo de River

El defensor de 25 años que se desempeñaba en Olympiacos de Grecia, donde ha acumulado una considerable experiencia en el ámbito europeo, es el nuevo refuerzo de River Plate. Desde su llegada al club griego en 2023, disputó 107 encuentros y se ha consolidado como una pieza clave en su equipo, con el cual salió campeón de una edición histórica de la Conference League en 2024, por primera vez en la historia de su institución.

Su buen rendimiento, sumado a la necesidad de alternativas en el lateral izquierdo, lo llevaron a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Ortega ya había tenido contacto con la Albiceleste en su etapa juvenil. Fue parte del plantel que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, aunque desde entonces no había vuelto a vestir la celeste y blanca, sus buenas actuaciones en Grecia le permitieron volver al radar del seleccionado. Su aporte defensivo y capacidad de desborde lo convierten en un jugador interesante. Con la competencia de Marcos Acuña, su inclusión en el "Millonario" sin dudas llamó la atención, aunque no suena descabellado sabiendo de la lesión del "Huevo" y la necesidad de contar con un relevo de jerarquía sin Viña en el plantel, aunque con juveniles que pueden ocupar ese lugar.

El anuncio sobre el arribo de Francisco Ortega a River

Los números de Francisco Ortega en su carrera

Clubes : Vélez Sarsfield y Olympiacos de Grecia.

: Vélez Sarsfield y Olympiacos de Grecia. Partidos jugados : 260.

: 260. Goles : 4.

: 4. Asistencias : 22.

: 22. Títulos: Superliga de Grecia 2025, Copa de Grecia 2025, Supercopa de Grecia 2025 y Conference League 2024 con el Olympiacos.

River no se baja del mercado de pases y busca cerrar a Thiago Almada

La decisión de insistir por Thiago Almada en River responde al presente deportivo del equipo. Puertas adentro, en el "Millonario" reconocen que el rendimiento mostrado en las últimas semanas y algunas decisiones tomadas durante el mercado de pases obligaron a replantear la planificación original. Esa autocrítica llevó a priorizar nuevamente la incorporación de un futbolista capaz de cambiar la jerarquía ofensiva del plantel.

El cuerpo técnico considera que el campeón del mundo reúne condiciones difíciles de encontrar en el mercado: desequilibrio en el uno contra uno, capacidad para generar juego entre líneas y experiencia internacional pese a su juventud. Por eso, el club decidió no resignarse y volver a intentar una negociación que parecía terminada.