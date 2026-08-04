Más de 231.000 personas se quedaron sin prepaga ni obra social en un trimestre

Más de 231.000 personas se quedaron sin cobertura médica privada entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, en el marco de un aumento sostenido del precio de las cuotas de las prepagas y de una caída del empleo privado registrado durante el gobierno de Javier Milei.

Así lo advirtió un reciente informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) sobre la base de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, que precisó que es la máxima cifra bajo la gestión actual.

La cantidad de personas que únicamente cuentan con el sistema público para atender su salud pasó de 10.443.275 en el último trimestre de 2025 a 10.674.416 en los primeros tres meses de 2026. Se trata de un incremento de 231.141 personas, equivalente a una suba del 2,2% en apenas un trimestre.

El Instituto Argentina Grande vinculó el aumento con el encarecimiento de la medicina prepaga, cuyas cuotas acumularon una suba del 460% en un período en el que la inflación fue del 320%. También señaló como factor la pérdida de 235.000 empleos privados registrados, que dejó sin obra social tanto a los trabajadores afectados como a sus grupos familiares.

El aumento de personas sin cobertura de salud durante el gobierno de Milei

Según el IAG, la cantidad de personas sin ningún tipo de cobertura de salud, que pasaron a depender puramente del sistema de salud público, se profundizó durante el gobierno de Javier Milei.

En concreto, durante el cuarto trimestre de 2023, al final del gobierno de Alberto Fernández, había 9.428.131 personas sin obra social ni cobertura privada. Desde entonces, esa cifra aumentó en 1.246.285 personas bajo la gestión de Milei.

Con estos números, el 35,6% de la población argentina posee actualmente cobertura médica únicamente a través del sistema público, indicó el IAG. La evolución relevada muestra una tendencia ascendente, aunque con algunas fluctuaciones trimestrales.

Durante el primer trimestre de 2024, la cantidad había descendido a 9.348.665 personas, pero luego comenzó a crecer: llegó a 9.632.440 en el segundo trimestre y a 9.873.933 en el tercero. Tras una reducción a 9.628.991 en el cuarto trimestre, volvió a superar los 10 millones durante los primeros tres meses de 2025.

En concreto, el registro alcanzó las 10.013.922 personas en el primer trimestre de ese año. Luego se ubicó en 9.901.808 durante el segundo trimestre, antes de iniciar una suba sostenida hasta los 10.128.185 en el tercero, los 10.443.275 en el cuarto y el máximo de 10.674.416 en el inicio de 2026.