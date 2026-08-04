Sorpresa con Lionel Messi: en España filtran un gran gesto desconocido con Madrid

Revelan un gran gesto desconocido de Lionel Messi para Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo público el gran gesto inesperado que tuvo Lionel Messi hacia la capital de España. El máximo ídolo histórico del Barcelona y capitán de la Selección Argentina colaboró económicamente con la ciudad en un momento muy delicado.

La dirigenta de 47 años, jefa comunal desde agosto del 2019 y titular del Partido Popular (PP) local desde mayo del 2022, le agradeció al crack rosarino de 39 años a través de la cuentas oficiales de sus redes sociales. Allí reveló que "Leo" donó 80.000 euros (más de 92.000 dólares) para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.

La mencionada zona de la capital española ha sufrido el peor incendio forestal de su historia iniciado a finales de julio del 2026, que ha arrasado más de 27.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid y en zonas limítrofes, como por ejemplo Ávila y Toledo.

Messi donó 80.000 euros para Madrid: el agradecimiento de Díaz Ayuso

Mediante el perfil oficial de X (ex Twitter), la Presidenta de la Comunidad de la capital de España posteó que "Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid". Por último en el mismo mensaje, la dirigenta política del PP (Partido Popular, de la centroderecha nacional) escribió: "Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece".

Díaz Ayuso reveló la ayuda de Messi para Madrid.

¿Qué pasó en la Sierra Oeste de Madrid en julio de 2026?

Se trató del peor incendio forestal de la historia en el lugar, un verdadero desastre ecológico de gran magnitud avivado por vientos intensos y temperaturas extremas que rozaron los 50 grados en la región.

El fuego provocó consecuencias devastadoras en el entorno y las comunidades locales:

Superficie calcinada: Las llamas arrasaron 27,000 hectáreas de terreno forestal y natural dentro de la Comunidad de Madrid.

Las llamas arrasaron de terreno forestal y natural dentro de la Comunidad de Madrid. Destrucción material: El incendio destruyó por completo al menos 100 primeras viviendas en diferentes municipios y urbanizaciones de la zona.

El incendio destruyó por completo al menos en diferentes municipios y urbanizaciones de la zona. Evacuaciones masivas: La gravedad de la situación obligó a declarar la emergencia de interés nacional y motivó el desalojo preventivo de decenas de miles de personas (alcanzando picos de hasta 70,000 evacuados en la región). Localidades como Valdemaqueda, Robledo de Chavela, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias sufrieron evacuaciones totales o de sus urbanizaciones.

La gravedad de la situación obligó a declarar la y motivó el desalojo preventivo de decenas de miles de personas (alcanzando picos de hasta en la región). Localidades como Valdemaqueda, Robledo de Chavela, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias sufrieron evacuaciones totales o de sus urbanizaciones. Impacto ambiental: Las imágenes aéreas posteriores revelaron un paisaje completamente desolador, con montes negros y una severa pérdida de la fauna silvestre local.

Hacia finales de mes, concretamente el 30 de julio de 2026, los servicios de emergencia (incluidos Bomberos de la Comunidad de Madrid y la Unidad Militar de Emergencias) lograron dar el incendio por estabilizado, rebajando la situación a nivel operativo 2, permitiendo el regreso paulatino de la mayoría de los vecinos a sus hogares.