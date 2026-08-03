“Vamos a recuperar”: Quintela redobló la apuesta contra las políticas de Milei que ponen en riesgo la soberanía Argentina

"Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Vamos a recuperar". El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, redobló su apuesta contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y anticipó qué prepara el peronismo ante un eventual regreso al poder. En diálogo con El Destape 1070, el mandatario riojano también advirtió a los inversores que no se "entusiasmen" con las medidas impulsadas por la gestión libertaria, en medio del debate por la Ley de Tierras que atraviesa al Congreso.

Con la mirada puesta en el reordenamiento del peronismo de cara a 2027, Quintela busca consolidarse como uno de los dirigentes que puede asumir un rol de articulador entre los distintos sectores del espacio. En ese lugar se mostró durante los últimos días, cuando fue anfitrión del homenaje por los 50 años del asesinato de los mártires riojanos durante la última dictadura cívico-militar, una convocatoria que reunió en La Rioja a dirigentes de diferentes sectores del peronismo y que le permitió al gobernador ocupar un lugar central en la construcción de puentes dentro del espacio.

En ese contexto, Quintela habló sobre el futuro del peronismo y la necesidad de avanzar en un proceso de reconstrucción política, pero también se refirió a la Ley de Tierras, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y volvió a poner sobre la mesa el reclamo de las provincias por los recursos que, según sostuvo, la Nación les adeuda.

Quintela pidió unidad al peronismo

Durante la entrevista, Quintela se refirió a la situación interna del peronismo y planteó la necesidad de avanzar en un proceso de unidad de cara a las próximas elecciones. "Lo principal para nosotros es trabajar para unir las partes. Un peronismo que está atomizado, que está dividido y estamos tratando de unir", sostuvo.

El gobernador aseguró que existe "una voluntad muy fuerte" entre distintos sectores para avanzar en una mesa de discusión que permita definir el camino hacia la unidad. En ese sentido, mencionó a dirigentes como Axel Kicillof, Sergio Massa, Sergio Uñac y Gerardo Zamora y sostuvo que el peronismo debe primero acordar el contenido de esa unidad y luego establecer los mecanismos para definir las candidaturas.

Quintela también consideró que el armado debe superar las fronteras del peronismo y propuso una construcción más amplia, con participación de las centrales obreras y sectores de centroizquierda y centroderecha. Según explicó, la intención es conformar un espacio que permita "potenciar la coincidencia por sobre la incidencia" y construir una alternativa frente a las políticas del Gobierno nacional.

El rechazo a la Ley de Tierras y la defensa del federalismo

Al analizar el proyecto que se debatirá en el Congreso, Quintela expresó un rechazo contundente a la extranjerización de tierras y sostuvo que los recursos naturales deben ser protegidos y utilizados en beneficio de la sociedad argentina. "No hay provincias que se salven en un país que no se salve", afirmó al referirse a la discusión sobre el federalismo y el rol de los gobiernos provinciales.

El mandatario riojano cuestionó así el argumento del Gobierno nacional de que cada provincia debe decidir sobre sus recursos y planteó que las decisiones deben contemplar los intereses del conjunto del país. En esa línea, defendió una política de desarrollo que permita aprovechar los recursos naturales y generar nuevas actividades económicas vinculadas al turismo, la gastronomía y la hotelería.

Quintela cuestionó la relación entre Nación y provincias

Al analizar la situación de las provincias, Quintela aseguró que la relación entre La Rioja y el Gobierno nacional es "nula" y denunció la falta de diálogo y de transferencia de fondos que, según sostuvo, le corresponden a la provincia. El gobernador recordó que La Rioja realizó presentaciones ante la Corte Suprema y que presentó varios pedidos de pronto despacho para que avance el reclamo judicial.

En ese contexto, cuestionó el impacto de las políticas económicas del Gobierno de Milei sobre las administraciones provinciales y sostuvo que los gobernadores debieron asumir responsabilidades ante el deterioro de servicios, la eliminación de programas nacionales y el aumento de los costos. "No hay ninguna provincia que esté bien en estos momentos", afirmó.

Quintela también apuntó a los gobernadores peronistas que acompañaron algunas iniciativas del Gobierno nacional y sostuvo que están actuando "de una forma absolutamente incorrecta" al considerar que esas decisiones pueden ir en contra de los intereses de sus provincias. Sin embargo, afirmó que todavía existe margen para recomponer la unidad del espacio y que esos dirigentes tendrán tiempo para "reflexionar" y volver a confluir en una propuesta común.