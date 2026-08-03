Horóscopo semanal: predicciones del 3 al 9 de agosto 2026 y qué le espera a cada signo

Agosto comienza con un cambio de energía que invita a bajar el ritmo después de un julio cargado de intensidad. Durante la semana del 3 al 9 de agosto de 2026, el movimiento de la Luna favorece el orden, la organización y las decisiones tomadas con calma, lo que deja atrás la necesidad de actuar por impulso.
Será una etapa ideal para revisar prioridades, fortalecer vínculos y avanzar en proyectos que requieren paciencia. La astrología propone confiar más en la intuición y dejar de buscar la aprobación externa, una consigna que atravesará las predicciones de todos los signos durante estos días.
La energía de la semana: equilibrio, paciencia e intuición
El cielo de esta semana propone una pausa estratégica. No será el momento para acelerar procesos ni tomar decisiones apresuradas, sino para construir paso a paso aquello que realmente tiene valor.
La consigna será aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Muchas respuestas llegarán cuando cada persona deje de mirar hacia afuera y empiece a confiar en sus propias percepciones.
Los tres signos más favorecidos del 3 al 9 de agosto
Durante esta semana habrá tres signos que contarán con una energía especialmente positiva para el amor, el trabajo y las decisiones importantes:
- Tauro.
- Virgo.
- Escorpio.
Los tres encontrarán oportunidades para avanzar en proyectos personales, consolidar vínculos y resolver situaciones que venían demoradas.
Horóscopo semanal: signo por signo
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
- Amor: una charla pendiente puede marcar un antes y un después en una relación.
- Trabajo y dinero: comenzás la semana con mucha iniciativa. Evitá asumir más responsabilidades de las que realmente podés sostener.
- Consejo astral: No confundas urgencia con importancia.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Uno de los signos más favorecidos de la semana.
- Amor: la estabilidad emocional te permitirá disfrutar mucho más de tus vínculos.
- Trabajo y dinero: una propuesta interesante puede abrir una puerta que no esperabas.
- Consejo astral: confiá en tu ritmo; no necesitás compararte con nadie.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
- Amor: la comunicación será la llave para resolver un malentendido.
- Trabajo y dinero: tu creatividad puede convertirse en una gran oportunidad si te animás a mostrar nuevas ideas.
- Consejo astral: escuchá con atención antes de responder.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
- Amor: necesitarás rodearte de personas que transmitan tranquilidad y contención.
- Trabajo y dinero: organizá tus prioridades para evitar el agotamiento.
- Consejo astral: también es válido decir que no.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
- Amor: tu magnetismo estará en alza. Será un excelente momento para expresar lo que sentís.
- Trabajo y dinero: llegan oportunidades para destacarte y demostrar tus capacidades.
- Consejo astral: no minimices todo lo que construiste.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Uno de los signos con mejor energía durante esta semana.
- Amor: bajá la autoexigencia y disfrutá más del presente.
- Trabajo y dinero: excelente período para organizar proyectos y planificar objetivos de largo plazo.
- Consejo astral: la claridad será tu mayor fortaleza.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
- Amor: es momento de equilibrar lo que das con lo que recibís.
- Trabajo y dinero: una decisión que venías postergando ya no puede esperar.
- Consejo astral: elegí aquello que te dé tranquilidad.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Uno de los grandes protagonistas de la semana.
- Amor: la sinceridad fortalecerá un vínculo muy importante.
- Trabajo y dinero: algo que parecía completamente trabado finalmente empezará a avanzar.
- Consejo astral: confiá en esa intuición que insiste.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
- Amor: las ganas de compartir traerán momentos muy felices.
- Trabajo y dinero: una propuesta relacionada con un aprendizaje o un viaje puede entusiasmarte.
- Consejo astral: animate a salir de tu zona de confort.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
- Amor: mostrar vulnerabilidad fortalecerá una relación importante.
- Trabajo y dinero: el esfuerzo realizado durante las últimas semanas empieza a dar frutos.
- Consejo astral: valorá todo lo que ya lograste.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
- Amor: una conversación inesperada cambiará tu perspectiva.
- Trabajo y dinero: la creatividad volverá a abrirte nuevas puertas.
- Consejo astral: no tengas miedo de hacer las cosas de manera diferente.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
- Amor: la empatía será tu mayor aliada durante toda la semana.
- Trabajo y dinero: tu intuición te ayudará a tomar una decisión importante.
- Consejo astral: no ignores las señales.