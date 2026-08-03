Horóscopo semanal: predicciones del 3 al 9 de agosto 2026 y qué le espera a cada signo

Horóscopo.

Agosto comienza con un cambio de energía que invita a bajar el ritmo después de un julio cargado de intensidad. Durante la semana del 3 al 9 de agosto de 2026, el movimiento de la Luna favorece el orden, la organización y las decisiones tomadas con calma, lo que deja atrás la necesidad de actuar por impulso.

Será una etapa ideal para revisar prioridades, fortalecer vínculos y avanzar en proyectos que requieren paciencia. La astrología propone confiar más en la intuición y dejar de buscar la aprobación externa, una consigna que atravesará las predicciones de todos los signos durante estos días.

La energía de la semana: equilibrio, paciencia e intuición

El cielo de esta semana propone una pausa estratégica. No será el momento para acelerar procesos ni tomar decisiones apresuradas, sino para construir paso a paso aquello que realmente tiene valor.

La consigna será aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Muchas respuestas llegarán cuando cada persona deje de mirar hacia afuera y empiece a confiar en sus propias percepciones.

Los tres signos más favorecidos del 3 al 9 de agosto

Durante esta semana habrá tres signos que contarán con una energía especialmente positiva para el amor, el trabajo y las decisiones importantes:

Tauro.

Virgo.

Escorpio.

Los tres encontrarán oportunidades para avanzar en proyectos personales, consolidar vínculos y resolver situaciones que venían demoradas.

Horóscopo.

Horóscopo semanal: signo por signo

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Amor: una charla pendiente puede marcar un antes y un después en una relación.

una charla pendiente puede marcar un antes y un después en una relación. Trabajo y dinero: comenzás la semana con mucha iniciativa. Evitá asumir más responsabilidades de las que realmente podés sostener.

comenzás la semana con mucha iniciativa. Evitá asumir más responsabilidades de las que realmente podés sostener. Consejo astral: No confundas urgencia con importancia.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Uno de los signos más favorecidos de la semana.

Amor: la estabilidad emocional te permitirá disfrutar mucho más de tus vínculos.

la estabilidad emocional te permitirá disfrutar mucho más de tus vínculos. Trabajo y dinero: una propuesta interesante puede abrir una puerta que no esperabas.

una propuesta interesante puede abrir una puerta que no esperabas. Consejo astral: confiá en tu ritmo; no necesitás compararte con nadie.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Amor: la comunicación será la llave para resolver un malentendido.

la comunicación será la llave para resolver un malentendido. Trabajo y dinero: tu creatividad puede convertirse en una gran oportunidad si te animás a mostrar nuevas ideas.

tu creatividad puede convertirse en una gran oportunidad si te animás a mostrar nuevas ideas. Consejo astral: escuchá con atención antes de responder.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Amor: necesitarás rodearte de personas que transmitan tranquilidad y contención.

necesitarás rodearte de personas que transmitan tranquilidad y contención. Trabajo y dinero: organizá tus prioridades para evitar el agotamiento.

organizá tus prioridades para evitar el agotamiento. Consejo astral: también es válido decir que no.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo estará en alza. Será un excelente momento para expresar lo que sentís.

tu magnetismo estará en alza. Será un excelente momento para expresar lo que sentís. Trabajo y dinero: llegan oportunidades para destacarte y demostrar tus capacidades.

llegan oportunidades para destacarte y demostrar tus capacidades. Consejo astral: no minimices todo lo que construiste.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Uno de los signos con mejor energía durante esta semana.

Amor: bajá la autoexigencia y disfrutá más del presente.

bajá la autoexigencia y disfrutá más del presente. Trabajo y dinero: excelente período para organizar proyectos y planificar objetivos de largo plazo.

excelente período para organizar proyectos y planificar objetivos de largo plazo. Consejo astral: la claridad será tu mayor fortaleza.

Horóscopo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: es momento de equilibrar lo que das con lo que recibís.

es momento de equilibrar lo que das con lo que recibís. Trabajo y dinero: una decisión que venías postergando ya no puede esperar.

una decisión que venías postergando ya no puede esperar. Consejo astral: elegí aquello que te dé tranquilidad.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Uno de los grandes protagonistas de la semana.

Amor: la sinceridad fortalecerá un vínculo muy importante.

la sinceridad fortalecerá un vínculo muy importante. Trabajo y dinero: algo que parecía completamente trabado finalmente empezará a avanzar.

algo que parecía completamente trabado finalmente empezará a avanzar. Consejo astral: confiá en esa intuición que insiste.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: las ganas de compartir traerán momentos muy felices.

las ganas de compartir traerán momentos muy felices. Trabajo y dinero: una propuesta relacionada con un aprendizaje o un viaje puede entusiasmarte.

una propuesta relacionada con un aprendizaje o un viaje puede entusiasmarte. Consejo astral: animate a salir de tu zona de confort.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Amor: mostrar vulnerabilidad fortalecerá una relación importante.

mostrar vulnerabilidad fortalecerá una relación importante. Trabajo y dinero: el esfuerzo realizado durante las últimas semanas empieza a dar frutos.

el esfuerzo realizado durante las últimas semanas empieza a dar frutos. Consejo astral: valorá todo lo que ya lograste.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Amor: una conversación inesperada cambiará tu perspectiva.

una conversación inesperada cambiará tu perspectiva. Trabajo y dinero: la creatividad volverá a abrirte nuevas puertas.

la creatividad volverá a abrirte nuevas puertas. Consejo astral: no tengas miedo de hacer las cosas de manera diferente.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)