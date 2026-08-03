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Horóscopo semanal: predicciones del 3 al 9 de agosto 2026 y qué le espera a cada signo

La primera semana de agosto llega con una energía enfocada en el equilibrio, las decisiones conscientes y la confianza en la intuición. Conocé las predicciones para cada signo del zodíaco y descubrí cuáles serán los tres más favorecidos.

03 de agosto, 2026 | 11.42

Agosto comienza con un cambio de energía que invita a bajar el ritmo después de un julio cargado de intensidad. Durante la semana del 3 al 9 de agosto de 2026, el movimiento de la Luna favorece el orden, la organización y las decisiones tomadas con calma, lo que deja atrás la necesidad de actuar por impulso.

Será una etapa ideal para revisar prioridades, fortalecer vínculos y avanzar en proyectos que requieren paciencia. La astrología propone confiar más en la intuición y dejar de buscar la aprobación externa, una consigna que atravesará las predicciones de todos los signos durante estos días.

La energía de la semana: equilibrio, paciencia e intuición

El cielo de esta semana propone una pausa estratégica. No será el momento para acelerar procesos ni tomar decisiones apresuradas, sino para construir paso a paso aquello que realmente tiene valor.

La consigna será aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Muchas respuestas llegarán cuando cada persona deje de mirar hacia afuera y empiece a confiar en sus propias percepciones.

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Los tres signos más favorecidos del 3 al 9 de agosto

Durante esta semana habrá tres signos que contarán con una energía especialmente positiva para el amor, el trabajo y las decisiones importantes:

  • Tauro.
  • Virgo.
  • Escorpio. 

Los tres encontrarán oportunidades para avanzar en proyectos personales, consolidar vínculos y resolver situaciones que venían demoradas.

Horóscopo.

Horóscopo semanal: signo por signo

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

  • Amor: una charla pendiente puede marcar un antes y un después en una relación.
  • Trabajo y dinero: comenzás la semana con mucha iniciativa. Evitá asumir más responsabilidades de las que realmente podés sostener.
  • Consejo astral: No confundas urgencia con importancia.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Uno de los signos más favorecidos de la semana.

  • Amor: la estabilidad emocional te permitirá disfrutar mucho más de tus vínculos.
  • Trabajo y dinero: una propuesta interesante puede abrir una puerta que no esperabas.
  • Consejo astral: confiá en tu ritmo; no necesitás compararte con nadie.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

  • Amor: la comunicación será la llave para resolver un malentendido.
  • Trabajo y dinero: tu creatividad puede convertirse en una gran oportunidad si te animás a mostrar nuevas ideas.
  • Consejo astral: escuchá con atención antes de responder.

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Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

  • Amor: necesitarás rodearte de personas que transmitan tranquilidad y contención.
  • Trabajo y dinero: organizá tus prioridades para evitar el agotamiento.
  • Consejo astral: también es válido decir que no.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

  • Amor: tu magnetismo estará en alza. Será un excelente momento para expresar lo que sentís.
  • Trabajo y dinero: llegan oportunidades para destacarte y demostrar tus capacidades.
  • Consejo astral: no minimices todo lo que construiste.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Uno de los signos con mejor energía durante esta semana.

  • Amor: bajá la autoexigencia y disfrutá más del presente.
  • Trabajo y dinero: excelente período para organizar proyectos y planificar objetivos de largo plazo.
  • Consejo astral: la claridad será tu mayor fortaleza.

Horóscopo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

  • Amor: es momento de equilibrar lo que das con lo que recibís.
  • Trabajo y dinero: una decisión que venías postergando ya no puede esperar.
  • Consejo astral: elegí aquello que te dé tranquilidad.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Uno de los grandes protagonistas de la semana.

  • Amor: la sinceridad fortalecerá un vínculo muy importante.
  • Trabajo y dinero: algo que parecía completamente trabado finalmente empezará a avanzar.
  • Consejo astral: confiá en esa intuición que insiste.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

  • Amor: las ganas de compartir traerán momentos muy felices.
  • Trabajo y dinero: una propuesta relacionada con un aprendizaje o un viaje puede entusiasmarte.
  • Consejo astral: animate a salir de tu zona de confort.

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Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

  • Amor: mostrar vulnerabilidad fortalecerá una relación importante.
  • Trabajo y dinero: el esfuerzo realizado durante las últimas semanas empieza a dar frutos.
  • Consejo astral: valorá todo lo que ya lograste.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

  • Amor: una conversación inesperada cambiará tu perspectiva.
  • Trabajo y dinero: la creatividad volverá a abrirte nuevas puertas.
  • Consejo astral: no tengas miedo de hacer las cosas de manera diferente.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

  • Amor: la empatía será tu mayor aliada durante toda la semana.
  • Trabajo y dinero: tu intuición te ayudará a tomar una decisión importante.
  • Consejo astral: no ignores las señales.
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