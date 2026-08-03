El petróleo se desploma más de un 6% tras la suspensión de los ataques de EE.UU. a Irán

Imagen de archivo de un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam (Omán).

Los precios internacionales del petróleo registraron este lunes un severo retroceso de más de 4 dólares por barril, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión de una nueva serie de ataques militares contra Irán. La medida busca abrir una ventana de negociación expedita para frenar el programa nuclear de Teherán y garantizar la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El impacto en las cotizaciones fue inmediato ya que el barril de crudo Brent caía 4,23 dólares (un 4,8%), cotizando a 83,70 dólares, tras recuperarse parcialmente del mínimo de tres semanas registrado al inicio de la rueda. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos retrocedía 5,07 dólares, equivalente a un desplome del 6%, para ubicarse en 79,60 dólares por barril.

Con este movimiento, ambos referenciales anotaron sus mayores caídas diarias desde el lunes de la semana pasada. La corrección frena una racha fuertemente alcista en la que durante el último mes, ambos contratos se habían disparado más de un 20% tras el recrudecimiento de las hostilidades bilaterales y los ataques contra petroleros cerca de Omán, factores que habían disuadido a los transportistas de ingresar al golfo Pérsico por motivos de seguridad.

El giro diplomático se conoció luego de que el presidente norteamericano afirmara el sábado por la noche en su red social Truth Social que Irán y otros países de Oriente Medio solicitaron tiempo para cerrar un acuerdo que conduzca a la reapertura "inmediata, completa y total" del estrecho de Ormuz y al "fin de la amenaza nuclear iraní". Sin embargo, los operadores analizan la situación con cautela. "La cuestión principal es si esta semana se convertirá en una repetición de la semana pasada, con las esperanzas de un acuerdo desmoronándose a medida que Irán se mantiene firme y sigue aprovechando su control sobre el estrecho", advirtió Tony Sycamore, analista de mercado de la firma IG.

Aunque datos del transporte marítimo evidencian que el tráfico general en las rutas clave de Ormuz y Bab el-Mandeb continúa ralentizado, se registraron señales puntuales de fluidez, como el cruce de dos petroleros con crudo saudí desde el mar Rojo durante el fin de semana.

En forma paralela, el mercado asimiló la decisión adoptada el domingo por la OPEP y sus aliados (OPEP+), que aprobaron un aumento de las cuotas de producción global de aproximadamente 188.000 barriles diarios a partir de septiembre, lo que suma presión a la baja sobre la cotización de los hidrocarburos.

Con información de Reuters.