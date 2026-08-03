Estrenos Disney+ en agosto 2026: las películas y series que llegan

X-Men '97 llega a su final de temporada. (Crédito de foto: Disney)

Durante agosto de 2026, el catálogo de Disney+ fortalece su propuesta de entretenimiento con una oferta diversa que abarca desde comedias de acción hasta reconocidos títulos internacionales. Entre los títulos que concentran la atención del público destacan propuestas con impronta argentina, el retorno de un clásico de la animación sci-fi y finales de temporada en series que han generado conversación.

"Camp Rock 3" tendrá de protagonistas a los Jonas Brothers. (Crédito de foto: Disney)

Los estrenos destacados del mes

Gutiérrez is mai neim: comedia argentina, dirigida por Jesús Braceras y encabezada por Darío Barassi y Yayo Guridi, se perfila como uno de los lanzamientos más esperados. La trama sigue al subcomisario Roberto Gutiérrez (Barassi), un policía con escasa preparación que debe investigar el sensible homicidio del embajador ruso en la Argentina. Frente a la irrupción de la CIA en el caso, Gutiérrez y su compañero, el teniente Rubén Torcoletti (Yayo), recurren a métodos tan cuestionables como disparatados para resolver el crimen y mantener el control sobre su propia jurisdicción.

Futurama (temporada 14): la serie animada creada por Matt Groening y David X. Cohen regresa a la plataforma. Manteniendo la sátira social, el humor absurdo y la exploración de temáticas tecnológicas contemporáneas, la tripulación de Planet Express encabezada por Fry, Leela y Bender enfrenta nuevas e insólitas aventuras espaciales que prometen complacer tanto a fanáticos de la primera hora como a audiencias recientes.

Furia: la serie dramática sobre investigación policial y asesinatos crudos, creada por Elizabeth Meriwether, llega a su desenlace. La serie explora cómo dos mujeres transitan caminos paralelos hacia la justicia, desdibujando por completo la línea entre el bien y el mal. Una historia sobre venganza y traumas.

Calendario completo de estrenos por fecha

Sábado 1 de agosto: El tiempo y el agua: memoria de los glaciares, Gilmore Girls (temporadas 1 a 7)

Lunes 3 de agosto: Futurama (temporada 14, episodios 1 y 2)

Miércoles 5 de agosto : Los hechiceros más allá de Waverly Place (T3), Star Wars: Visions - La Novena Jedi , Fragmentos / The Shards (episodios 1 y 2), Psycho Killer: Asesino serial , R.J. Decker , 9-1-1 (temporada 9)

Viernes 7 de agosto : Animales

Domingo 9 de agosto : El esposo (final de temporada)

Miércoles 12 de agosto: Negocio letal (T2, final) y X-Men '97 (final de temporada 2)