"En el Barro", temporada 3: fecha de cuándo se estrena la serie de Netflix

"En el barro" tendrá tercera temporada. (Crédito de foto: Netflix)

La serie argentina En el barro se consolidó rápidamente como uno de los grandes éxitos recientes de Netflix dentro del género carcelario. Ambientada en el mismo universo que El marginal, la ficción traslada la acción a una prisión de mujeres, donde un grupo de internas, conocidas como “las embarradas”, debe aprender a sobrevivir en un entorno dominado por la violencia, las jerarquías y las alianzas frágiles. La historia sigue especialmente a Gladys “La Borges”, quien ingresa al penal de La Quebrada y se ve obligada a adaptarse a un sistema hostil donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. La serie explora con crudeza el poder, la lealtad y la traición dentro de la cárcel, poniendo el foco en vínculos femeninos complejos y en constante tensión.

Estreno de la tercera temporada de "En el barro"

El impacto de la segunda temporada fue clave para asegurar la continuidad del proyecto. Netflix confirmó oficialmente que habrá una tercera temporada apenas días después de su estreno, impulsada por el buen rendimiento en audiencias y su presencia en el Top 10 global.

En cuanto a su llegada, todavía no hay una fecha exacta confirmada, pero distintas estimaciones coinciden en que los nuevos episodios podrían estrenarse a comienzos de 2027, siguiendo los tiempos de producción de entregas anteriores.

Además, se espera el regreso de personajes importantes y la incorporación de nuevas figuras que ampliarán el universo narrativo dentro del penal.

Escena de la segunda temporada de "En el barro". (Crédito de foto: Netflix)

"En el barro": ¿temporada final o más temporadas?

A esta altura, En el barro ya muestra una evolución clara respecto de sus inicios. Lo que comenzó como un spin-off centrado en el ingreso de nuevas presas fue creciendo hacia una trama más coral, con múltiples líneas argumentales y un entramado de poder cada vez más complejo. El final de la segunda temporada dejó varios conflictos abiertos y modificó el equilibrio entre los personajes, lo que anticipa una tercera entrega cargada de enfrentamientos, alianzas inesperadas y giros dramáticos.

En cuanto a más futuro para la serie, todavía no hay confirmación oficial sobre si terminará en una tercera temporada o continuará con más entregas. Sin embargo, el éxito internacional, su rápida renovación y la expansión constante del universo carcelario sugieren que Netflix podría apostar a prolongar la historia si mantiene su nivel de audiencia. Por ahora, todo indica que la tercera temporada será clave para definir si En el barro se consolida como una saga de largo recorrido o si se encamina hacia un cierre en su punto más alto.