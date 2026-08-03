Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 3 de agosto 2026: el nuevo participante eliminado

Santiago del Moro anuncia quién se va de Gran Hermano este lunes 3 de agosto 2026.

La gala de eliminación de Gran Hermano de este lunes 3 de agosto genera una enorme expectativa luego de una semana marcada por sanciones, votos anulados y una placa negativa que quedó conformada por seis participantes. En la previa, las encuestas en redes sociales ya anticipan una clara tendencia de quién se va de GH, aunque la decisión definitiva dependerá del voto del público.

Gran Hermano llega a una nueva eliminación tras una semana con polémicas

La semana 23 del reality estuvo atravesada por una serie de situaciones que modificaron el desarrollo habitual del juego. La producción detectó irregularidades vinculadas a presuntos complots, votos cantados y acuerdos previos entre algunos participantes, por lo que varias nominaciones fueron anuladas.

Como consecuencia de esas sanciones, quedó conformada una placa negativa integrada por seis jugadores, quienes deberán esperar la decisión de la audiencia. En esta modalidad, el público vota al participante que desea eliminar de la competencia.

La placa negativa quedó integrada por seis participantes luego de que la producción anulara varias nominaciones por irregularidades detectadas durante la semana

Los nominados para la gala de este lunes 3 de agosto son:

Alejandra Majluf.

Matías Hanssen.

Steffany "Campanita" Pereira.

Solange Abraham.

Juan "Juanicar" Caruso.

Luana Fernández.

La definición se conocerá durante la emisión de este lunes 3 de agosto, cuando se anuncie quién deberá abandonar definitivamente la casa.

Encuestas de Gran Hermano: quién tiene más chances de quedar eliminado

A pocas horas de la gala, distintas encuestas realizadas por fanáticos comenzaron a marcar una tendencia muy marcada. Una de las más consultadas es la publicada por la cuenta GH Encuestas en X, que suele anticipar el clima de la audiencia antes de cada eliminación. Según ese relevamiento, la participante con mayores probabilidades de dejar el reality es Solange Abraham, quien reúne una amplia diferencia respecto del resto de los nominados.

Los resultados publicados muestran el siguiente panorama:

Solange Abraham: 62,9%

Steffany "Campanita" Pereira: 33,3%

Alejandra Majluf: 2,1%

Si esta tendencia se mantiene durante la votación oficial, Solange Abraham sería la nueva eliminada de Gran Hermano este lunes 3 de agosto. Sin embargo, el resultado definitivo solo quedará confirmado durante la gala emitida por Telefe, ya que las encuestas en redes sociales no tienen carácter oficial.

Las encuestas en redes sociales ubican a Solange Abraham como la principal candidata a convertirse en la nueva eliminada de Gran Hermano.

Cómo votar en Gran Hermano para definir la eliminación

La producción mantiene habilitados dos mecanismos para que la audiencia participe de la definición de la placa negativa. Por SMS, es necesario enviar la sigla "GH" al número 9009. Luego de recibir la respuesta automática, se debe escribir el nombre completo del participante elegido y confirmar el voto respondiendo con la palabra "SI".

También está disponible el voto digital a través del sitio oficial de GH Global. Allí se debe seleccionar el país correspondiente y escanear el código QR que aparece durante las transmisiones para completar el pago mediante Mercado Pago u otros medios habilitados.

La expectativa crece antes de la gala de eliminación

La eliminación de este lunes puede modificar nuevamente el rumbo del juego. Luego de una semana atravesada por sanciones y cambios en la conformación de la placa, cada salida comienza a tener un peso determinante en la recta final del reality.

Aunque las encuestas ubican a Solange Abraham como la principal candidata a abandonar la casa, el desenlace dependerá exclusivamente de los votos registrados por la organización del programa. Como ocurre en cada gala de Gran Hermano, la última palabra la tendrá el público.