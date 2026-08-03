¿Hay clases hoy lunes 3 de agosto? Qué se sabe del paro docente

A pesar de las amenazas del Gobierno Nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) ratificó el paro docente para este lunes 3 de agosto y muchas personas se preguntan si habrá clases en todo el país, dado que, tras la sanción de la ley de Modernización Laboral, la educación es considerada un servicio esencial en Argentina y debe contar con una cobertura de 75%.

Sin embargo, desde CTERA reafirmaron la medida de fuerza en contra del ajuste de Javier Milei. “La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, apuntó el gremio a través de sus redes sociales.

¿Hay clases hoy lunes 3 de agosto?: cómo afecta el paro docente al ciclo lectivo

El paro docente se replicará en todo el país, pero no se traduce en escuelas cerradas. El impacto dependerá de la adhesión de los sindicatos provinciales y de la participación individual de docentes, ya que cada establecimiento deberá garantizar el 75% del servicio educativo.

La medida de fuerza coincide con el regreso a clases tras las vacaciones de invierno en diferentes provincias, entre ellas Buenos Aires y la ciudad porteña; los alumnos podrán retornar a las aulas con normalidad el martes 4 de agosto. Además de CTERA, la Conadu y Conadu Histórica se suman al paro en todos los niveles educativos.

El paro docente es nacional, pero cada sindicato provincial y escuela determina cómo se brinda el servicio

Paro nacional en todo el país: qué otros servicios se ven afectados

La medida de fuerza de docentes coincide con el paro con movilización al Ministerio de Economía convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también para este lunes desde las 10 hs. El gremio remarcó que hay un “acatamiento en todo el país”. La iniciativa recibió el apoyo, además, de la Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T).

Frente al paro de estatales, este lunes se verán afectados diferentes servicios esenciales: