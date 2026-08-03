Milei no cumplió un fallo judicial y los universitarios harán clases públicas

El Gobierno incumplió lo dictado por la Corte Suprema y no pagó la recomposición salarial que fija la ley de Financiamiento Universitario a docentes, no docentes y becas. La medida cautelar confirmada por el Máximo Tribunal había ordenado a Javier Milei cumplir con la ley. El Destape había anticipado que los rectores veían venir un escenario de desobediencia oficial.

Los artículos avalados por la Justicia establecen una fórmula de aumento retroactivo de los salarios para los trabajadores universitarios. Este sábado deberían haber percibido sus salarios con el incremento pero el ministerio de Capital Humano no liquidó la diferencia. El frente universitario nacional se autoconvocó para este martes y el miércoles lo hará el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con todos los sectores y autoridades.

“El Gobierno incumplió con lo que dice la ley en su totalidad. Sólo cumplió una parte del acuerdo paritario previo a la intervención de la Corte. Pagó un incremento del 20% primero más el 4 % firmado para septiembre que se pagará ese mes. Se habían comprometido a sumar un 20 % de aumento para gastos y no lo hizo”, indican desde el CIN. Esos porcentajes corresponden al periodo de negociación que se había abierto en un intento del ejecutivo por eludir el pago de lo sancionado por ley el año pasado. Se está abonando el aumento acordado luego de un proceso de diálogo entre los rectores, los sindicatos y las autoridades de Capital Humano. Implica una erogación menor a la dispuesta por la medida cautelar.

“Pero además debe abonar la diferencia de salario que aún queda. Era alrededor de 53 % porque esta ley impacta para atrás. El problema no es sólo los salarios de ahora en más sino desde 2023”, completan en la jerarquía universitaria.

“Seguiremos los caminos que corresponden en todos los ámbitos, incluido el judicial”, adelantan los rectores. Con el fin de la feria judicial aguardan por un tratamiento ágil. “Esperamos que la justicia ponga en práctica la ley y ordene a los funcionarios a hacerlo. La Corte ya dijo que la apelación no tuvo curso. El juez de Cámara ahora debe ordenar cumplirla”, detallan los pasos a seguir. Corren además los plazos de multa a los funcionarios que no lo hagan.

Los docentes avanzarán con clases públicas en protesta. Lo hicieron en Tribunales y ahora lo harán frente al ex ministerio de educación, en el Palacio Pizurno. “Lo primero es hacer nuevamente una acción que permita tomar visibilidad sobre el tema en términos sociales. La sociedad se tiene que enterar”, señalan los profesores de la UBA. Los cálculos que hacen los sindicatos es que le deben más de 30% de recomposición.

“Hay una gran unidad de la comunidad docente y no docente. En la UBA la cohesión es muy grande porque la venimos trabajando hace tiempo. La unidad entre aduba, apuba y la fuba es muy presente”, coinciden los representantes de los trabajadores y estudiantes universitarios. Los sectores están preparando un nuevo plan de lucha.

En paralelo avanza la ampliación a la denuncia contra Milei, Sandra Pettovello y Diego Santilli por incumplimiento de los deberes de funcionario público.