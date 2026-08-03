Este lunes 3 de agosto comenzó el paro nacional docente, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), en los niveles inicial, primaria y secundaria, luego de la “permanente negativa” que presenta el gobierno de Javier Milei para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.

De acuerdo a lo anunciado por CTERA y diversos sindicatos, el cese de actividades, que en principio será por 24 horas, persigue otros reclamos como el retorno “inmediato” del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

Frente a la huelga, el Gobierno nacional puso en marcha un esquema de controles para relevar el funcionamiento de los establecimientos y verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo, que el Gobierno considera esencial. Según lo establecido, los inspectores nacionales deben controlar que se garantice una cobertura del 75% durante la jornada y, ante eventuales incumplimientos, podrían activarse mecanismos para evaluar sanciones económicas a las organizaciones sindicales.

El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento “urgente” se debe al “deterioro” de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en “defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto”.

La provincia de Buenos Aires rechazó que Nación fiscalice las escuelas

En la Provincia de Buenos Aires, las seccionales opositoras de SUTEBA Multicolor anunciaron un paro de 48 horas, por lo que mantendrán la medida durante el martes 4 de agosto. Entre las seccionales que adhirieron se encuentran: La Matanza, Tigre, Mar del Plata, Bahía Blanca y otros distritos bonaerenses con representación de la corriente Multicolor. Además, docentes de algunas universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, también participarán de la medida.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó que la Secretaría de Trabajo de la Nación solicite información para verificar el cumplimiento de los denominados "pisos de prestación mínima" durante el paro nacional y cuestionó cualquier intento de fiscalización sobre el empleo público provincial.

A través de un comunicado dirigido a las autoridades educativas bonaerenses, la Dirección General de Cultura y Educación informó que el Ministerio de Trabajo provincial realizó una presentación formal ante la dependencia nacional para que se abstenga de avanzar con ese tipo de requerimientos. La administración de Axel Kicillof sostiene que se trata de una competencia que corresponde a su jurisdicción.

En el documento, la administración bonaerense argumentó que el artículo 6 de la Constitución Nacional impide que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias. En ese sentido, consideró que el pedido de información sobre personal provincial representa "un avance ilegítimo sobre la autonomía local".

Santa Fe: Pullaro le descontará el día a quienes adhieran y desde Amsafé salieron con los tapones de punta

El gobierno de Maximiliano Pullaro ratificó que todas las escuelas estarán abiertas este lunes, a la vez que confirmó que descontará el día no trabajado por el paro convocado por sindicatos docentes nacionales y apoyado por gremios provinciales. De esta manera, puso a disposición para quienes no adhieran a la medida de fuerza la Declaración Jurada por haberse presentado a cumplir funciones, que será contabilizado al momento de liquidar el premio de Asistencia Perfecta, tanto mensual como trimestral.

Amsafé, el gremio que nuclea a docentes de escuelas públicas de la provincia, emitió un comunicado contra la decisión del gobernador. "Desde Amsafé rechazamos la decisión del gobierno provincial de descontar el día de paro", sostuvieron. "Una vez más, el gobierno provincial opta por responder con descuentos salariales en lugar de acompañar un reclamo legítimo que tiene como principal destinatario al gobierno nacional y que busca recuperar recursos fundamentales para el sistema educativo santafesino", cargaron.

En este marco, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, consideró "inadmisible" que se decida descontar el salario de quienes reclaman "por fondos que la Nación le adeuda a Santa Fe". Y sostuvo: "En lugar de sancionar a la docencia, debería acompañar este reclamo y exigir junto a nosotros que el gobierno nacional cumpla con sus obligaciones hacia la educación pública”.

Córdoba: acatamiento del 75% y duro mensaje contra el ajuste Milei

En el inicio de la jornada de protesta nacional docente, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) detalló que el nivel de acatamiento a la medida de fuerza promedia el 75% en todo el territorio provincial. Autoridades del gremio ratificaron la realización de una marcha en la ciudad de Córdoba: la concentración está prevista para las 11 en Plaza España, donde los trabajadores de la educación marcharán bajo la consigna de detener el "ajuste y desfinanciamiento" que afecta al sistema educativo público.

Desde la UEPC cuestionaron el anuncio de inspecciones en establecimientos educativos para controlar el cumplimiento del régimen de "servicio esencial" durante la huelga y sostuvo que esa decisión constituye "un grave intento de restringir el ejercicio del derecho de huelga", garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La organización sindical afirmó además que, en la provincia de Córdoba, el anuncio del Gobierno nacional "resulta jurídicamente inviable", ya que la educación es una competencia provincial y la cartera de Capital Humano "carece de facultades para inspeccionar, controlar o promover sanciones sobre trabajadores dependientes del sistema educativo provincial". En ese sentido, remarcó que ninguna amenaza o intento de intimidación reemplazará la negociación paritaria ni vulnerará derechos constitucionales

Maestros de Jujuy realizan paro con movilización: "Estamos defendiendo derechos"

En Jujuy, el CEDEMS convocó a un paro con movilización y un ayuno docente frente a Casa de Gobierno. La concentración está prevista desde las 10 en la intersección de 19 de Abril y Balcarce. A la medida adhieren también las bases de la ADEP, ADIUNJu y otros sectores sindicales.

En una carta abierta dirigida a la sociedad jujeña, docentes de la provincia llamaron a acompañar la protesta bajo la consigna "Arriba los salarios, abajo el tarifazo". En el documento sostienen que la pérdida del poder adquisitivo afecta no solo a los trabajadores de la educación sino también a la economía local, al tiempo que vinculan sus reclamos con el incremento del costo de vida, las tarifas de los servicios públicos, la situación de los jubilados y la defensa de la educación pública.

Los docentes jujeños también repudiaron las advertencias de descuentos salariales y sanciones por ejercer el derecho de huelga, defendieron la autonomía sindical y manifestaron su preocupación por la situación económica que atraviesa la provincia. "No estamos pidiendo un privilegio. Estamos defendiendo derechos", expresa el documento difundido en las últimas horas.

Catamarca: reclamo por el salario de bolsillo y el Fonid

La conducción de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECa) defendió la medida de fuerza nacional de 24 horas impulsada por Ctera y volvió a poner el foco en la situación salarial de los docentes y en la interrupción de fondos nacionales destinados a educación.

La secretaria general del gremio, Alejandra Reales, sostuvo que el reclamo apunta tanto a la recuperación del Fonid como a la restitución de partidas que, según afirmó, dejaron de llegar a las provincias. “Reclamamos salario al bolsillo del docente, que es el Fonid”, señaló. Además, remarcó que también exigen la recuperación de los recursos destinados a infraestructura, becas estudiantiles y capacitación docente.

En diálogo con Radio El Esquiú 95.3, la dirigente recordó que, desde marzo, Ctera pidió en varias oportunidades la apertura de la paritaria nacional y cuestionó que no hubiera una nueva convocatoria tras el rechazo a la oferta inicial. “Se nos ofreció un piso salarial de 650 mil pesos”, indicó. Para Reales, la negociación nacional es necesaria porque permite “buscar una equidad salarial en todas las provincias” y reducir las diferencias existentes entre los distintos distritos del país.

Chaco: entre la crisis y el miedo a los "descuentos criminales"

En Chaco, el paro coincide con el regreso a clases tras el receso invernal y estará acompañado por movilizaciones en las plazas centrales de las distintas localidades. En ese contexto, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) local, Norberto Piñero, aseguró que el sistema educativo atraviesa una profunda crisis. “Estamos en caída libre. Todo lo que se prometió antes de las elecciones quedó incumplido y el sistema educativo ha quedado relegado en todos los aspectos”, sostuvo el dirigente sindical.

Piñero afirmó que numerosas escuelas presentan graves problemas de infraestructura y denunció que algunas debieron suspender las clases por falta de agua. “Las escuelas se nos van a caer encima, no hay agua, los baños rebalsan y no hay inversión. Hemos retrocedido muchísimo y no vemos perspectivas de mejora”, señaló en declaraciones a CIUDAD TV.

En relación con la adhesión al paro, explicó que muchos docentes optan por no sumarse debido al impacto económico que implica la pérdida del adicional por presentismo y los descuentos salariales por la medida de fuerza. “Muchos quieren hacer paro, pero tienen miedo por los descuentos, que son criminales. Además está el presentismo, que representa una suma importante para quienes necesitan ese ingreso para llegar a fin de mes”, aseguró.

Santa Cruz: salarios de pobreza y pérdida de empleos

El secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, sostuvo que la situación es “crítica” por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de convocatoria a paritarias. “Los salarios no alcanzan y hay trabajadores que están perdiendo su empleo”, afirmó en declaraciones radiales.

El gremio difundió la convocatoria oficial al paro nacional de CTERA mediante un comunicado en el que llama a detener las actividades durante toda la jornada del lunes. A esa convocatoria también se sumó AMET Santa Cruz, por lo que la medida de fuerza alcanzará a establecimientos educativos de distintos niveles en la provincia. Según los sindicatos, la medida se realiza: