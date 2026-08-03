El gobierno de Javier Milei encara una semana decisiva: el Senado debatirá el jueves el proyecto de reforma de la Ley de Tierras, que busca flexibilizar restricciones a la propiedad extranjera y modificar normas de expropiación y desalojos. En paralelo, sindicatos y movimientos sociales preparan movilizaciones masivas. Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 3 de agosto, minuto a minuto.
Comenzó el paro nacional docente y el gobierno prometió inspeccionar las escuelas
Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 3 de agosto, minuto a minuto.
Hace 24 minutos
Comenzó el paro docente en todo el país
El paro nacional docente, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), comenzó este lunes 3, en los niveles inicial, primaria y secundaria, luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.
De acuerdo a lo anunciado por CTERA y diversos sindicatos, el cese de actividades, que en principio será por 24 horas, persigue otros reclamos como el retorno “inmediato” del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.
“Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, argumentaron.
El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento “urgente” se debe al “deterioro” de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en “defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto”.
Esta medida coincide con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país. Si bien afecta a los establecimientos estatales, algunas escuelas privadas se adherirán, de acuerdo a lo que decida cada una de las instituciones o lo que disponga el cuerpo docente y los gremios sectoriales, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también llamó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el normal funcionamiento de diversas dependencias públicas provinciales y nacionales estará limitado.
Hace 1 hora
El Gobierno no para de amenazar a los docentes a horas del inicio del paro del lunes
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se reunió con el Consejo Federal de Educación para articular el control de la jornada de este lunes.
En la previa al paro docente nacional de este lunes 3 de agosto, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Gobierno nacional volvió a amenazar a los docentes y advirtió que revisará el cumplimiento del 75% de cobertura mínima del servicio de clases en las escuelas de todo el país.
Hace 2 horas
A días del paro docente, el Gobierno redobló la persecución y amenazó con "inspecciones"
Un día despues de emitir un comunicado para recordar la esencialidad del servicio educativo, el ministerio que comanda Sandra Pettovello afirmó que controlará la prestación de las tareas. El lunes, CTERA anunció un cese de actividades.
El Ministerio de Capital Humano redobló la ofensiva contra el paro docente, anunciado para el lunes por el gremio CTERA. Además de reiterar que la educación fue declarada servicio escencial en la ley de reforma laboral, la cartera que comanda Sandra Pettovello informó que realizará inspecciones en las instituciones educativas y adelantó que habrá sanciones, en caso de encontrar que no se esté completando la prestación del servicio.
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Milei descartó medidas para los morosos: "Nadie les puso una pistola en la cabeza"
El Presidente volvió a descargar la responsabilidad en los bancos. También rechazó la posibilidad de tomar medidas para el incremento de los salarios y volvió a atacar a Lula da Silva.
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Terminan las vacaciones y vuelven los reclamos: docentes, jubilados y Ley de Tierras
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"Esta ley no tiene precedentes": la advertencia del Observatorio de Tierras
Un informe del Observatorio de Tierras revela que ya hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. En diálogo con El Destape, investigadores analizaron el mapa de la extranjerización y las dramáticas consecuencias que tendría la ley de Milei.