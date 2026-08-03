Comenzó el paro nacional docente y el gobierno prometió inspeccionar las escuelas

El paro nacional docente, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), comenzó este lunes 3, en los niveles inicial, primaria y secundaria, luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.

De acuerdo a lo anunciado por CTERA y diversos sindicatos, el cese de actividades, que en principio será por 24 horas, persigue otros reclamos como el retorno “inmediato” del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

“Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, argumentaron.

El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento “urgente” se debe al “deterioro” de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en “defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto”.

Esta medida coincide con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país. Si bien afecta a los establecimientos estatales, algunas escuelas privadas se adherirán, de acuerdo a lo que decida cada una de las instituciones o lo que disponga el cuerpo docente y los gremios sectoriales, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también llamó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el normal funcionamiento de diversas dependencias públicas provinciales y nacionales estará limitado.