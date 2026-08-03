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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 3 de agosto

ANSES no tiene pagos programados hoy, lunes 3 de agosto. Jubilados, AUH y pensiones: el calendario está en pausa.

03 de agosto, 2026 | 07.00

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que hoy no hay pagos programados. Si sos jubilado o cobrás la AUH y te preguntás cuándo cobro, el calendario oficial está en pausa.

Este lunes 3 de agosto no se acreditarán haberes ni asignaciones en las sucursales bancarias.

Calendario en pausa

ANSES no tiene previsto ningún pago para la fecha de hoy. Las prestaciones como jubilaciones, pensiones y AUH permanecen sin fecha de acreditación en la jornada. Se recomienda consultar Mi ANSES para conocer el día exacto de cobro de cada beneficiario.

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