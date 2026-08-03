Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 3 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que hoy no hay pagos programados. Si sos jubilado o cobrás la AUH y te preguntás cuándo cobro, el calendario oficial está en pausa.
Este lunes 3 de agosto no se acreditarán haberes ni asignaciones en las sucursales bancarias.
Calendario en pausa
ANSES no tiene previsto ningún pago para la fecha de hoy. Las prestaciones como jubilaciones, pensiones y AUH permanecen sin fecha de acreditación en la jornada. Se recomienda consultar Mi ANSES para conocer el día exacto de cobro de cada beneficiario.