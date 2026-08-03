Infantino necesitará el apoyo de naciones pequeñas para seguir al frente de la FIFA

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la entrega del trofeo tras la final España contra Argentina en el stadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU

​Las esperanzas de Gianni Infantino de prolongar su presidencia en la FIFA podrían depender menos de recuperar el apoyo de las potencias tradicionales del fútbol que de ‌recurrir a los favores de las ‌numerosas naciones pequeñas y emergentes que dependen en gran medida de la generosidad del organismo rector mundial.

Infantino se enfrenta a la mayor crisis de su mandato de una década, después de que las confederaciones regionales UEFA y CONCACAF manifestaran su falta de confianza en su liderazgo tras la fallida propuesta de introducir capital privado en el Mundial.

Confirmó su intención de presentarse a un cuarto mandato en el Congreso del próximo año, que se celebrará ​en abril, pero es posible ⁠que la presión sobre él no espere hasta las elecciones.

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Gales se convirtió el lunes ‌en la primera federación de fútbol en retirar formalmente su apoyo ⁠a Infantino, mientras que el organismo europeo UEFA confirmó ⁠que había escrito al suizo de 56 años para informarle de que estaba barajando emprender acciones legales contra él en relación con la propuesta.

Sus oponentes pueden impulsar su destitución mediante ⁠una votación en un Congreso Extraordinario (CE) si el 20% de los 211 miembros ​de la FIFA lo solicitan por escrito.

El CE debería celebrarse en ‌un plazo de tres meses a partir ‌de la solicitud, lo que daría tiempo a que surgieran otros candidatos.

La UEFA, cuyos ⁠55 países miembros votaron a favor de boicotear todos los torneos de la FIFA si se llevaba a cabo la venta de participaciones, podría por sí sola convocar un CE con un voto unánime.

Sin embargo, conseguir que la mayoría de los miembros de la ​FIFA voten a ‌favor de la destitución de Infantino en el CE podría no ser una tarea fácil.

A pesar de las enormes disparidades en cuanto a riqueza, desarrollo futbolístico e influencia en el mundo del fútbol, las 211 naciones tienen el mismo peso en la votación.

En lugar de limar asperezas con gigantes del fútbol ⁠consolidados como Francia, España e Inglaterra, la mejor oportunidad de Infantino para aferrarse al poder podría residir en miembros como Bután y Vanuatu, países emergentes que nunca han competido en un Mundial y que dependen de manera abrumadora de la FIFA para financiar sus programas de fútbol y participar en eventos internacionales.

Los miembros de la FIFA han podido solicitar hasta 3 millones de dólares para proyectos de desarrollo del fútbol durante el ciclo del Mundial 2023-26, un millón más que ‌en el ciclo anterior.

Esa cantidad no significa nada para las naciones ricas con equipos profesionales, pero es vital para los países más desfavorecidos en el ámbito futbolístico.

La venta de participaciones siempre estuvo dirigida a estos últimos miembros, y muchos han obtenido buenos resultados bajo el patrocinio de Infantino.

Este tipo de inyecciones de fondos son habituales en Asia, África, el Caribe y el ‌Pacífico, donde las subvenciones de la FIFA han financiado campos de entrenamiento, gimnasios y programas de fútbol que, de otro modo, las federaciones nacionales tendrían dificultades para financiar.

Para los críticos, sin embargo, ese ‌mismo modelo de financiación ⁠ha reforzado un sistema en el que la FIFA intercambia poder financiero por influencia política, lo que dificulta la formación de una coalición para ​destituir a un presidente en el cargo.

Cualquier campaña para destituir a Infantino podría acabar siendo, en última instancia, un juego de números que vaya mucho más allá de la élite tradicional europea.

Con información de Reuters