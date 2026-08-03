Los familiares y amigos de Mailén Antonich despiden por estas horas los restos de la joven de 25 años hallada muerta en un balneario de Mar del Plata. La investigación por su femicidio continúa avanzando en simultáneo, con la indagatoria de los dos sospechosos detenidos, quienes trabajaban como serenos del lugar donde se encontró el cuerpo.

Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que Mailén murió como consecuencia de una puñalada en la zona cervical, que le provocó una hemorragia masiva y luego un paro cardíaco.

Los forenses determinaron que el cuerpo también presentaba heridas en brazos, piernas y manos, lo que se interpretó como una posible resistencia al ataque.

El cuerpo de Mailén fue encontrado en un sector de la playa, entre Punta Cantera y Waikiki, dos balnearios del sur de la ciudad. Estaba detrás de la casilla de los serenos del predio, semidesnuda, envuelta en una frazada y con las manos y los pies atados.

Qué se sabe hasta el momento

Los detenidos son Agustín Nicolás Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes trabajaban como serenos en el predio. Los investigadores del caso hallaron también un tambor de 200 litros con restos de una incineración, que forma parte de los elementos secuestrados para peritaje.

Está previsto que el remisero que trasladó a Mailén hasta el lugar declare ante la Justicia acompañado por su abogado. Luis, el tío de la víctima había apuntado contra él por bloquear todo tipo de comunicación poco después de la desaparición de la joven.

La causa está a cargo del fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Mar del Plata. Por el momento está caratulada como homicidio, pero el avance de la investigación hace sospechar que podría derivar en nuevas imputaciones.

El relato de la familia durante la búsqueda

Mailén había salido de su casa después de informar a sus familiares que asistiría a una entrevista laboral. Sin embargo, poco después dejó de responder los mensajes y despertó una preocupación muy grande en su familia, quienes denunciaron su desaparición.

Su tío Luis relató que la propia víctima alcanzó a enviar una foto del lugar donde se encontraba poco después de llegar. Esa fue la imagen que permitió orientarlos en la búsqueda, hacia el sector donde finalmente la encontraron.

"Fuimos los primeros que vinimos y hablamos con el primer sereno. Lo notamos nervioso y no nos quiso dejar pasar", contó el hombre en diálogo con C5N. Según su relato, la familia decidió recorrer igualmente el predio y advirtió una actitud sospechosa por parte de quienes estaban allí.

"Cuando nos volvimos por el otro lado, ya estaban prendiendo fuego y salieron corriendo. En ese momento llegó la Policía y le dijimos que fueran a buscarlos", cerró.