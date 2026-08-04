Jugó 3 Mundiales, eliminó a River y está a un paso de ser refuerzo de Boca: el delantero que quiere Riquelme

Jugó tres mundiales, eliminó a River y está a un paso de ser refuerzo de Boca

El mercado de pases todavía no terminó para Boca Juniors y después de la salida tanto de Iker Zufiaurre a Albion de Uruguay como de la venta de Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS apunta a un delantero experimentado. El futbolista en cuestión jugó tres mundiales con su selección y en su historial también aparece una eliminación a River Plate en la que fue protagonista. Después de disputar la Copa del Mundo hace pocas semanas, ahora Enner Valencia está muy cerca de convertirse en refuerzo de no mediar inconvenientes.

El atacante que fue titular en los cuatro partidos del equipo de Sebastián Beccacece en el certamen internacional está libre tras su paso por el Pachuca de México y en los últimos días estuvo a un paso de llegar a Talleres de Córdoba. Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo y el jugador quedó en libertad de acción. Ahora, todos los caminos conducen a que vestirá la "Azul y Oro" a la brevedad.

Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca

Según adelantó Gastón Gerke, periodista que cubre la campaña de Boca Juniors para la señal de DSports, Valencia se convertirá en nuevo futbolista del "Xeneize" "de no mediar inconvenientes". Lo cierto es que el club cuenta con un cupo de extranjero por la venta de Saracchi y además, por esta misma razón, puede incorporar más allá de que el libro de pases haya cerrado. Las negociaciones avanzan y el verdugo del "Millonario" en la Copa Libertadores 2023 se puede sumar en las próximas horas.

El detalle que no pasa desapercibido es el que lo vincula justamente con el equipo de Eduardo Coudet y también con dicho entrenador. Es que el nacido en San Lorenzo, Ecuador, fue parte del Inter de Porto Alegre de Brasil hace tres años atrás cuando se midieron contra los de Núñez -en aquel momento con Martín Demichelis al frente- en octavos de final. Con el "Chacho" como DT, Valencia hizo un gol en la ida en el Monumental donde cayeron por 2 a 1 y luego marcó en la definición por penales en las que avanzaron a cuartos del torneo continental.

Enner Valencia está muy cerca de ser refuerzo de Boca

Los números de Valencia en su carrera

Clubes : Emelec de Ecuador; Pachuca y Tigres de México; West Ham y Everton de Inglaterra; Fenerbahce de Turquía e Inter de Porto Alegre de Brasil.

: Emelec de Ecuador; Pachuca y Tigres de México; West Ham y Everton de Inglaterra; Fenerbahce de Turquía e Inter de Porto Alegre de Brasil. Partidos jugados : 590 (+109 con la Selección de Ecuador).

: 590 (+109 con la Selección de Ecuador). Goles : 187 (+49).

: 187 (+49). Asistencias : 70 (+15).

: 70 (+15). Títulos: Serie A de Ecuador 2013 con Emelec; Campeón de Campeones 2018 y 2018, Liga MX 2017 y 2019, Campeones Cup 2019 y Liga de Campeones de la Concacaf 2020 con Tigres; Copa de Turquía 2023 con el Fenerbahce y Campeonato Gaucho 2025 con Inter de Porto Alegre.

Cuándo juega Boca por el Torneo Clausura: rival, hora, TV y cómo ver el partido online

El próximo compromiso de los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tendrá lugar este miércoles 5 de agosto desde las 19 horas en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. El cruce corresponde a la segunda fecha del campeonato local, el cual estaba pendiente por la participación del "Xeneize" en los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Después de la derrota contra Deportivo Riestra en el debut y el empate ante Newell's en Rosario, el conjnuto "Azul y Oro" va por una victoria necesaria.