Ecuador en el Mundial de Qatar: Enner Valencia, de escaparse en ambulancia para no ser detenido a goleador de la Copa

El jugador de 33 años, que está sobresaliendo en la Copa del Mundo con sus goles, vivió una historia surrealista en 2016 cuando se escapó de la policía en una ambulancia.

Enner Valencia tiene un don para sobresalir en el fútbol, tanto adentro como afuera de la cancha. Tranformarse en el símbolo de la selección de Ecuador que hace historia en el Mundial de Qatar 2022 no es para cualquiera, y el nacido en la ciudad de San Lorenzo hace 33 años lo absorvió sin dificultades. Sus goles en la Copa del Mundo, que lo convierten en el máximo goleador hasta el momento de la competencia, chocan con una historia surrealista y bochornosa que le tocó vivir en 2016, cuando tuvo que escaparse en una abulancia para no ser detenido por la policía de su país por no cumplir con obligaciones económicas para su hija.

6 de octubre de 2016. Los más de 35.000 ecuatorianos le dan aún más vida al Estadio Olímpico Atahualpa de Quito donde su seleccionado derrota 3-0 a Chile por las Elimiantorias Sudamericanas hacia Rusia 2018. Hasta que sucede lo insólito: ante los ojos de todo el estadio y los televidentes, a los 35 minutos, con el partido ya liquidado, Valencia es sacado del césped por el característico carrito con oxígeno en su boca y con policías persiguiendo su paso alrededor de toda la cancha para ser detenido. Una vez acercado hasta la ambulancia, Valencia logra zafar de la persecución, más parecida a una historia de ficción que a la realidad.

Al finalizar el encuentro se supo que los agentes policiales tenían la la órden de la Justicia de apresarlo por la deuda cercana a 17 mil dólares por la cuota de alimentos de su hija. Incluso, la Policía estuvo cerca de detenerlo antes de que iniciara el encuentro allí mismo, pero tras un arreglo dejaron que participe del duelo crucial ante los chilenos. Ya en la clínica, con los policías presentes, la órden judicial quedó sin efecto.

"La jueza de unidad judicial norte de la niñez y adolescencia, Martha Guerrero revocó el apremio que pesaba sobre Enner Valencia, en base al escrito presentado por su abogado Juan Carlos Carmigniani, quedando sin efecto la orden de detención que pesaba en su contra", había manifestado Gonzalo Vargas, apoderado del actual jugador del Fenerbache Turco. En el correr de los días, ante el escándalo desatado en su país por lo que había hecho para zafar de la policía, Valencia decidió cumplir con la deuda que mantenía con su hijaa. Aunque su figura como padre quedó expuesta ante el mundo.

Qatar 2022, el Mundial de Valencia y Ecuador

El país anfitrión y Ecuador levantaron el telón de la Copa del Mundo el pasado 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt, en un competencia que despertó críticas de todo tipo a la organización por la falta de derechos humanos en el país. Con el apoyo de más de 15.000 compatriotas, Ecuador pasó por encima a su rival, con Valencia como figura: con su don particular para estar en el lugar y en el momento indicado, marcó los dos goles de la histórica victoria, ya que fue la primera vez en la historia que un anfitrión perdió en el debut de los mundiales.

Con los tres puntos en el bolsillo, el segundo obstáculo sería Países Bajos, uno de los candidatos a pasar los moctavos de final en el Grupo A de qatar 2022. Pero, otra vez, el equipo de Gustavo Alfaro apagó las virtudes del rival, lo sometió durante gran parte de la segunda mitad y Valencia volvió a dejar marcada su huella: fue el autor del gol del empate con su olfato goleador, tras aprovechar el rebote del arquero.

Con sus tres tantos en dos partidos se transformó en el goleador circunstancial del Mundial, cuando todavía le queda, al menos, un partido por la fase de grupos ante Senegal. Como si fuera poco, tomando el Mundial de Rusia de 2018, Valencia suma seis goles en cinco encuentros, lo que lo convierte en el máximo anotador en la historia de su país.