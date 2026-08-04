Calendario de pagos de ANSES agosto 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

ANSES publicó el calendario de pagos de agosto 2026 para todas las prestaciones. El cronograma arranca el lunes 10 con Pensiones No Contributivas y las jubilaciones de haber mínimo, y se extiende hasta el lunes 31 con los haberes que superan la mínima.

En agosto no hay acreditaciones los fines de semana ni el feriado del lunes 17, por lo que ANSES escalona los cobros por terminación de DNI. Acá, prestación por prestación, el detalle completo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminado en 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminado en 2 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminado en 3 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminado en 5 : martes 18 de agosto

: martes 18 de agosto DNI terminado en 6 : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto DNI terminado en 7 : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto DNI terminado en 8 : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : martes 25 de agosto

: martes 25 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 26 de agosto

: miércoles 26 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : jueves 27 de agosto

: jueves 27 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : viernes 28 de agosto

: viernes 28 de agosto DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminado en 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminado en 2 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminado en 3 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminado en 5 : martes 18 de agosto

: martes 18 de agosto DNI terminado en 6 : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto DNI terminado en 7 : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto DNI terminado en 8 : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminado en 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminado en 2 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminado en 3 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminado en 5 : martes 18 de agosto

: martes 18 de agosto DNI terminado en 6 : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto DNI terminado en 7 : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto DNI terminado en 8 : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminado en 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminado en 2 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminado en 3 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminado en 5 : martes 18 de agosto

: martes 18 de agosto DNI terminado en 6 : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto DNI terminado en 7 : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto DNI terminado en 8 : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto

Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminado en 0 : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto DNI terminado en 1 : martes 11 de agosto

: martes 11 de agosto DNI terminado en 2 : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto DNI terminado en 3 : jueves 13 de agosto

: jueves 13 de agosto DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: viernes 14 de agosto DNI terminado en 5 : martes 18 de agosto

: martes 18 de agosto DNI terminado en 6 : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto DNI terminado en 7 : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto DNI terminado en 8 : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 24 de agosto

: lunes 24 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : martes 25 de agosto

: martes 25 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 26 de agosto

: miércoles 26 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : jueves 27 de agosto

: jueves 27 de agosto DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto

Montos Vigentes

El haber mínimo de agosto 2026 quedó en $419.776; la PUAM, en $329.430; y la AUH, en $150.848 por hijo. Junto a la mínima se sigue pagando el bono extraordinario de $70.000 (Decreto 399/2026), por lo que un jubilado de la mínima cobra $489.776. El bono también alcanza a PUAM y PNC, y es proporcional para quienes perciben entre $419.776 y $489.776.

En la AUH, ANSES deposita el 80% ($120.678) y retiene el 20% para acreditarse con la Libreta. La Tarjeta Alimentar suma $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más, y el Complemento Leche del Plan 1000 Días es de $55.841.

El aumento de agosto fue del 1,89% por inflación de junio. En agosto no se paga aguinaldo; el SAC se cobra en junio y diciembre.