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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 4 de agosto

ANSES no tiene pagos programados hoy, martes 4 de agosto. Jubilados, AUH y demás prestaciones: el calendario está en pausa.

04 de agosto, 2026 | 08.14

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene acreditaciones previstas para este martes 4 de agosto. Los jubilados y las familias que cobran la AUH que consultan cuándo cobro deben saber que el calendario de pagos está en pausa.

Hoy no se deposita ninguna prestación: no hay ventanilla de cobro ni liquidación prevista en el cronograma oficial. Las entidades bancarias atienden con normalidad, pero el organismo no escalonó pagos para esta jornada.

MÁS INFO

Jubilaciones y Pensiones

Sin pagos programados para hoy.

  • No hay beneficiarios con terminación de DNI citados este martes.
  • Sin montos ni bono extra a acreditar en la fecha.

AUH y Asignaciones

La Asignación Universal por Hijo tampoco tiene cobro hoy.

  • No se registran terminaciones de DNI con fecha de pago para este 4 de agosto.
  • El calendario oficial continúa en pausa.

Otras prestaciones

La PUAM, las Pensiones No Contributivas (PNC), el SUAF y la prestación por desempleo tampoco presentan pagos previstos para hoy.

  • Hoy no cobra nadie según el cronograma vigente.
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