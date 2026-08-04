Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 4 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene acreditaciones previstas para este martes 4 de agosto. Los jubilados y las familias que cobran la AUH que consultan cuándo cobro deben saber que el calendario de pagos está en pausa.

Hoy no se deposita ninguna prestación: no hay ventanilla de cobro ni liquidación prevista en el cronograma oficial. Las entidades bancarias atienden con normalidad, pero el organismo no escalonó pagos para esta jornada.

Jubilaciones y Pensiones

Sin pagos programados para hoy.

No hay beneficiarios con terminación de DNI citados este martes.

citados este martes. Sin montos ni bono extra a acreditar en la fecha.

AUH y Asignaciones

La Asignación Universal por Hijo tampoco tiene cobro hoy.

No se registran terminaciones de DNI con fecha de pago para este 4 de agosto.

con fecha de pago para este 4 de agosto. El calendario oficial continúa en pausa.

Otras prestaciones

La PUAM, las Pensiones No Contributivas (PNC), el SUAF y la prestación por desempleo tampoco presentan pagos previstos para hoy.