Qué día cae el feriado del 17 de agosto de 2026 en Argentina: quiénes no trabajan (Imagen ilustrativa generada con IA)

Comenzó agosto y a mediados del mes los argentinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo: el lunes 17 de agosto será el próximo feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La fecha dispuesta en el calendario de feriados oficial forma un fin de semana largo que incluirá el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto. Si bien se trata de un feriado movible al haber caído un día lunes, el Gobierno decidió mantener el asueto en su fecha original para que haya un descanso extendido, lo que puede llevar a fomentar diferentes actividades recreativas, gastronómicas y culturales en todo el país.

¿Quiénes no tienen que trabajar el lunes 17 de agosto?

Al ser un feriado nacional, rige para todos los empleados: tanto trabajadores públicos como privados podrán descansar. Sin embargo, algunos rubros como salud, gastronomía, hotelería, comercio, transporte, seguridad, medios de comunicación, estaciones de servicio y otros servicios esenciales pueden convocar a sus empleados.

En caso de que el empleador decida que sus trabajadores trabajen durante el feriado nacional, deberá pagarles extra. Es decir, quienes trabajen el lunes 17 de agosto recibirán el doble de su remuneración habitual.

¿Por qué es feriado el 17 de agosto?

Cada 17 de agosto recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, ocurrido en 1850. En Argentina, la fecha es una verdadera jornada de homenaje donde se realizan actos oficiales, actividades educativas y diferentes eventos para recordar quién fue el Libertador de América y cuál fue el legado que dejó.

Cada 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad de San Martín y es feriado nacional

Considerado el principal prócer de la Argentina, San Martín fue una figura clave en los procesos de independencia de Argentina, Chile y Perú. Además, su legado militar incluye eventos trascendentales de la historia latinoamericana como la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, la victoria en la batalla de San Lorenzo y la organización del Ejército de los Andes, fuerza con la que protagonizó el histórico cruce de la cordillera en 1817.

El cruce de los Andes llevó a la victoria en la batalla de Chacabuco y comenzó a abrirle paso a la independencia de Chile. Más tarde, San Martín lideró las expediciones que culminaron con la liberación de Perú, convencido de que la emancipación regional era indispensable para garantizar la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El prócer argentino falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, donde vivía junto a su hija desde 1824.