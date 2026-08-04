La FIFA niega que Infantino buscara el respaldo de Trump tras fracasar el plan de venta del Mundial

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la entrega del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA tras el partido de la final entre Argentina y España

​La FIFA calificó el martes de "pura ficción" una información según la cual su presidente, Gianni Infantino, había buscado el apoyo ‌del Gobierno del presidente estadounidense ‌Donald Trump tras el fracaso de un plan para vender una participación en los derechos comerciales de la Copa Mundial.

El desmentido se produjo después de que el New York Post informara el lunes de que Infantino había intentado en repetidas ocasiones, sin éxito, comunicarse por teléfono con Trump desde que su propuesta fue abandonada el ​viernes y de ⁠que se sentía aislado ante las crecientes críticas.

"El presidente de la ‌FIFA no ha llamado al presidente de Estados Unidos ⁠ni a ningún miembro de su ⁠Gobierno en los últimos días. Es pura ficción", dijo la FIFA en un comunicado enviado a Reuters.

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Las críticas se han intensificado por el ⁠fallido plan de Infantino de escindir los activos comerciales del ​organismo rector del fútbol mundial en una nueva ‌entidad respaldada por inversores privados.

La propuesta ‌de la FIFA para captar hasta 4.200 millones de dólares ⁠de inversores privados mediante la venta de una participación de alrededor del 20% en una entidad encargada de supervisar competiciones como la Copa Mundial fracasó ante la fuerte oposición de las partes ​interesadas.

Con el plan ‌archivado, la atención se ha desplazado hacia las posibles repercusiones para Infantino, cuyas perspectivas de lograr otro mandato como presidente de la FIFA entre 2027 y 2031 están siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor.

Trump e Infantino ⁠han forjado una estrecha relación y han aparecido juntos en importantes acontecimientos futbolísticos, entre ellos la Copa Mundial de este año, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA en diciembre de 2025, convirtiéndolo en el primer galardonado con este reconocimiento.

La relación suscitó aún más atención porque ‌se esperaba que Thrive Capital —fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump— desempeñara un papel destacado en el proyecto de derechos comerciales propuesto.

El New York Post también informó de que Infantino había programado conversaciones privadas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco ‌Rubio. Sin embargo, Dylan Johnson, secretario adjunto de Estado para Asuntos Públicos Globales, dijo el lunes en una publicación en la red social X que ‌no había planes ⁠para que Rubio hablara con el presidente de la FIFA.

Infantino, de 56 años, ha recurrido a Instagram ​para dar mayor difusión a mensajes de apoyo de federaciones miembro, entre ellas las de Sri Lanka, Kuwait, Qatar y Marruecos.

Con información de Reuters