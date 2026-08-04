El Gobierno de Javier Milei afronta una jornada decisiva para el avance de su agenda legislativa. La mesa política del oficialismo analizará la estrategia para negociar con los bloques aliados y buscar consensos sobre las reformas impulsadas por la Casa Rosada. Luego, funcionarios nacionales asistirán al Congreso para exponer los proyectos de Inocencia Fiscal y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en un contexto de negociaciones parlamentarias y definiciones políticas de cara al calendario electoral. Paralelamente, siguen las tratativas para destrabar la Ley de Tierras en el Senado. Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 4 de agosto, minuto a minuto.
Milei encara un día clave para negociar las reformas y sumar apoyo en el Congreso
La mesa política del oficialismo se reúne en la Casa Rosada para definir la estrategia legislativa. Más tarde, funcionarios defenderán ante los bloques aliados los principales proyectos del Gobierno.
Hace 1 hora
Encuesta: la confianza en Javier Milei cayó a un nuevo piso histórico
La última encuesta de Delfos mostró que la confianza en Javier Milei volvió a retroceder: solo el 16% mantiene una valoración positiva y la nota promedio cayó a 2,89.
La confianza en el presidente Javier Milei alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de su gestión, de acuerdo con la última encuesta nacional de Delfos, realizada sobre una muestra de 5.400 casos.
Hace 1 hora
Elizabeth Vernaci explotó contra el gobierno de MileI: "Indignación"
Elizabeth Vernaci se refirió en Olga a la situación del país y le lanzó un dardo venenoso a la gestión de Javier Milei en vivo.
Elizabeth Vernaci se calentó en vivo con el gobierno de Milei.
Elizabeth Vernaci hizo, este lunes 3 de agosto por la mañana, una dura crítica al contexto social en el cual está inmerso al país debido al gobierno de Javier Milei, así como también al comportamiento de los argentinos con respecto a los compatriotas en estado de vulnerabilidad.
Hace 1 hora
Luis Majul cruzó a Javier Milei en vivo por LN+: "Hasta cuándo"
Luis Majul cuestionó a Javier Milei en vivo por LN+, al día siguiente de la entrevista que le hizo al presidente para ese mismo canal.
Luis Majul cruzó a Javier Milei en vivo por LN+: "Hasta cuándo"
Javier Milei volvió a brindar una entrevista a Luis Majul para LN+, la cual fue emitida este último domingo por la noche. Allí procuró defender su gestión; hablar acerca del proyecto de ley que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de su postura ante diferentes situaciones que se presentaron en días recientes, como lo fue la masiva migración de marroquíes a Ceuta.
Hace 8 horas
Ley de Tierras: pequeños agricultores alertan que puede destruir la soberanía alimentaria
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Tierras Rurales y habilitar la compra irrestricta por capitales extranjeros. Organizaciones campesinas e indígenas y referentes ambientalistas advierten que la medida acelera desalojos, concentra las tierras en manos corporativas y pone en riesgo la soberanía alimentaria y los bienes comunes.
Hace 11 horas
Figuroa presentó un proyecto para que las tierras fiscales sean "solo para argentinos"
Como también hicieron en Tierra del Fuego y provincia de Buenos Aires, el gobernador neuquino propuso una reforma a la ley provincias de tierras fiscales.
Hace 13 horas
El peronismo rechaza la ley de tierras: "Hay vicio de nulidad"
Desde el PJ opinaron que los cambios se hicieron "para las corporaciones" y señalaron a Peter Thiel como uno de los beneficiados: "Los magnates de la tecnología han decidido hacer un enclave en la Patagonia".
Hace 13 horas
Oficializan un bono extraordinario de $50.000 para las Fuerzas Armadas y de Seguridad
El Gobierno oficializó el pago de una suma fija extraordinaria para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales.
Fuerzas armadas con bono adicional
Hace 13 horas
De cuánto es la Tarjeta Alimentar en agosto
La Prestación Alimentar mantiene los mismos montos que en los últimos meses y se acredita automáticamente junto con la prestación principal de ANSES.
Tarjeta Alimentar: cuándo se cobra
Hace 13 horas
Aumento de alquileres en agosto: de cuánto es el incremento según cada contrato
Los ajustes varían según el mecanismo pactado entre propietario e inquilino. En agosto habrá incrementos para los contratos que actualizan por IPC o por ICL.
Cuánto aumentan los alquileres según contrato
Hace 14 horas
Cierra un histórico local de indumentaria del Conurbano por la crisis de Milei
La dueña señaló que puso fin al negocio de más de 36 años por el contexto económico y la apertura de importaciones.
Cierra un local de ropa del Conurbano por la crisis.
Hace 15 horas
Bullrich tuvo que retroceder y culpan a Stuzenegger por el costo político
La jefa del bloque oficialista del Senado anunciará mañana martes que el Gobierno no podrá avanzar con la ley de tierras como pretendía el ministro de Desregulación. Horas frenéticas de negociación antes de la mesa política en Rosada y de la sesión en el Congreso el jueves.
Hace 15 horas
Uno a uno, los cambios que el Gobierno negocia para aprobar la Ley de Tierras
La Libertad Avanza avanza con modificaciones en el proyecto de Ley de Tierras ante la falta de votos para darle media sanción en el Senado. Bullrich anunciará los cambios este martes, que abarcan los apartados de desalojos, zonas de frontera y el tope a la compra de campos por parte de extranjeros.
Hace 15 horas
La recaudación sube por inflación y el consumo volvió a mostrar señales de debilidad
La recaudación tributaria aumentó 35,1% interanual en julio, apenas por encima de la inflación del 33,5%. Sin embargo, el IVA, principal indicador del consumo interno, subió solo 32,8% y cayó en términos reales.
Hace 15 horas
Granja Tres Arroyos paraliza sus plantas en agosto mientras se agrava la crisis salarial
La principal empresa avícola del país resolvió paralizar sus plantas durante todo agosto, en un contexto marcado por el atraso en el pago de salarios, el incumplimiento del medio aguinaldo y un conflicto que mantiene en vilo a cientos de trabajadores.
Hace 16 horas
Milei celebró una baja de 0,1 puntos en la mora familiar, aunque sea récord en 20 años
Tras 19 meses consecutivos de deterioro, la irregularidad de los créditos a hogares mostró una leve baja en junio y fue celebrada por Javier Milei.
Hace 16 horas
Las transferencias a provincias volvieron a caer en julio y fue el peor número en 20 años
Los giros no automáticos del Gobierno nacional a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires sumaron $98.611 millones en julio y registraron una baja real del 68,6% interanual, según un informe de la consultora Politikon.