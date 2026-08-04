El Gobierno de Javier Milei afronta una jornada decisiva para el avance de su agenda legislativa. La mesa política del oficialismo analizará la estrategia para negociar con los bloques aliados y buscar consensos sobre las reformas impulsadas por la Casa Rosada. Luego, funcionarios nacionales asistirán al Congreso para exponer los proyectos de Inocencia Fiscal y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en un contexto de negociaciones parlamentarias y definiciones políticas de cara al calendario electoral. Paralelamente, siguen las tratativas para destrabar la Ley de Tierras en el Senado. Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 4 de agosto, minuto a minuto.