Elizabeth Vernaci humilló a Javier Milei en vivo: "Me encanta..."

Elizabeth Vernaci se burló de Javier Milei en vivo.

Elizabeth Vernaci supo hacerse un lugar más que especial en la programación de Olga con Amanece que no es poco. El ciclo es muy visto dentro de la grilla del canal de streaming, el cual tiene un tenor muy similar al que conducía en La Pop hasta que fue desvinculada de la noche a la mañana. Allí hace gala de su humor y su amplio abanico de comentarios irónicos, algunos de ellos con tintes políticos, como nos tiene acostumbrados.

El más reciente fue un nuevo dardo a la gestión de Javier Milei, sobre todo teniendo en cuenta su falta de medidas en torno al sector más vulnerable, en pos de favorecer al más privilegiado social y económicamente. Ante la medida más nueva que se anunció desde el Ejecutivo, la locutora encaró la decisión de la mejor forma que sabe: con sátira y sarcasmo.

Elizabeth Vernaci se mofó de la última medida de Javier Milei.

¿Qué dijo Elizabeth Vernaci de Javier Milei?

"Milei anunció baja de retenciones al trigo, a la cebada y a la soja. Qué suerte porque yo tengo campo y me encanta", lanzó Elizabeth Vernaci, generando la risa de todos sus compañeros tanto en el panel como detrás de cámaras.

"Al fin una para este lado, che", se sumó su compañero. "Al fin una para el lado de la justicia", suscribió la experimentada presentadora, haciendo su mejor intento por no reirse y mofandose de la nueva medida en favor de los agroexportadores.

"Pero no se puede creer, todo para los pobres, todo", vociferó a modo de "crítica". Finalmente, repasó con un tono más serio lo que ocurrirá, aunque sin desprenderse de la ironía: "Bueno, para enero del 2027 vas a poder vender soja mucho más barato de lo que la estás vendiendo ahora, porque te va a quedar más plata".