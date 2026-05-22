La policía británica afirma que la investigación sobre Andrés, hermano del rey Carlos, será larga

FOTO DE ARCHIVO: Andrés Mountbatten-Windsor

La investigación ​policial británica sobre Andrés Mountbatten-Windsor será larga y compleja, según afirmaron el viernes altos mandos de la policía, tras su detención a principios de este año por presunta conducta indebida en el ejercicio de ‌un cargo público, un delito que puede incluir ‌conducta sexual inapropiada.

El hermano menor del rey Carlos III fue interrogado durante horas por los detectives tras ser detenido en su domicilio de Norfolk en febrero, a raíz de la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

La detención de este miembro de la realeza, octavo en la línea de sucesión al trono, no tiene precedentes en la era moderna. Una foto de Reuters en la que se veía al expríncipe, con el rostro pálido, saliendo de la comisaría, ocupó las ​portadas de todo el mundo.

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Mountbatten-Windsor, de ⁠66 años, segundo hijo de la difunta reina Isabel II, siempre ha negado cualquier irregularidad en relación con ‌Epstein y ha afirmado que lamenta su amistad. No ha hecho ninguna declaración pública desde ⁠su detención.

UNA INVESTIGACIÓN DE UNA "EXHAUSTIVIDAD ENORME"

"La investigación es, por necesidad, de ⁠una exhaustividad enorme y llevará tiempo", dijo a los periodistas Oliver Wright, subjefe de la Policía de Thames Valley, que lleva a cabo la investigación. "No va a ser una investigación rápida en absoluto."

La investigación se centra en el papel ⁠del expríncipe como representante especial para el comercio y la inversión entre 2001 y 2011, y los ​correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia sugieren que compartió información sensible ‌con Epstein.

Sin embargo, la conducta indebida en el ejercicio ‌de un cargo público, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua, puede referirse a cualquier delito grave, ⁠desde compartir información confidencial hasta la corrupción y la conducta sexual inapropiada.

"Hay una serie de aspectos de la presunta conducta indebida que la investigación está examinando. Por eso estamos hablando con diversos testigos", dijo Wright, quien no se refirió a Mountbatten-Windsor por su nombre, como es habitual en Reino Unido antes de que se presente una acusación.

Wright afirmó ​que la policía ‌había recibido "una cantidad significativa de información" del público y de otras fuentes, y que la investigación sería de una complejidad increíble.

Según Wright, la policía también estaba evaluando las denuncias de que una mujer fue llevada a una dirección en Windsor en 2010 con fines sexuales, después de que un abogado de la presunta víctima dijera a la BBC que Epstein la había enviado a Reino Unido para ⁠mantener relaciones sexuales con el expríncipe.

Los detectives han hablado con el abogado, pero la mujer implicada aún no ha denunciado el delito. La policía británica señaló que algunas víctimas podrían sentirse desanimadas debido a la presión de la atención nacional e internacional.

"En lo que respecta a las víctimas y supervivientes de Epstein, esperamos que cualquier persona con información relevante se presente y quiero insistir en que nuestras puertas están abiertas siempre que una víctima o superviviente esté dispuesta a colaborar con nosotros. Estamos preparados para recibirles en cualquier momento", dijo Wright.

Un equipo especializado de agentes experimentados está llevando a cabo la investigación, ‌que se está tratando como un delito grave, al mismo nivel que una investigación por asesinato. También han estado en contacto con el Departamento de Justicia de EEUU, pero hasta el momento no han recibido ninguno de los documentos de Epstein.

"Es un proceso en curso y es algo bastante complejo, pero estamos trabajando muy duro en ello", dijo Wright.

El Gobierno británico hizo públicos documentos confidenciales el jueves, relacionados con el nombramiento de Mountbatten-Windsor como enviado comercial que revelaban que la difunta reina había ‌presionado para que él obtuviera el cargo.

Sin embargo, el rey Carlos, que despojó a su hermano de sus títulos y honores el pasado mes de octubre, afirmó que estaba profundamente preocupado por la noticia cuando Mountbatten-Windsor fue detenido y que las autoridades ‌contaban con el "apoyo y la ⁠cooperación plenos y sinceros" de la familia.

Thames Valley no es la única fuerza policial británica que investiga posibles delitos relacionados con la información contenida en los archivos de Epstein.

La policía de Surrey ​afirmó el martes que estaba investigando dos denuncias de abuso sexual de menores, una de las cuales se habría cometido en la década de 1980 y la otra entre mediados de la década de 1990 y el año 2000. No dio más detalles sobre quiénes estaban implicados.

Con información de Reuters