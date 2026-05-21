El refinado de crudo se paraliza en el centro de Rusia tras los ataques ucranianos

FOTO DE ARCHIVO. El fuego y una espesa columna de humo se elevan en las inmediaciones de la refinería de petróleo de Ryazan, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania en Ryazan, región de Ryazan, Rusia

Prácticamente ​todas las principales refinerías de petróleo del centro de Rusia se han visto obligadas a detener o ‌reducir la producción ‌de combustible tras los ataques con drones ucranianos en los últimos días, según datos y fuentes oficiales.

Moscú ya había introducido una prohibición de las exportaciones de gasolina desde abril hasta finales de julio.

La capacidad combinada de las refinerías que han detenido total o parcialmente sus ​operaciones supera los ⁠83 millones de toneladas métricas al año, lo ‌que equivale a unas 238.000 toneladas al ⁠día. Esto representa alrededor de una ⁠cuarta parte de la capacidad total de refino de Rusia, según datos y fuentes que hablaron bajo condición ⁠de anonimato.

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La cuota combinada de estas refinerías en ​la producción de combustible de Rusia supera ‌el 30% en el caso ‌de la gasolina y ronda el 25% en ⁠el del diésel.

El Ministerio de Energía de Rusia no respondió a una solicitud de comentarios.

Ucrania ha intensificado los ataques con drones contra la infraestructura energética de ​Rusia, duplicando ‌el número de refinerías de petróleo atacadas desde principios de año, según diversas publicaciones en redes sociales de funcionarios rusos.

Los ataques, que también han afectado a oleoductos e instalaciones de almacenamiento, ⁠han reducido la producción de petróleo de Rusia —la tercera más grande del mundo tras la de EEUU y Arabia Saudita—, lo que añade presión al presupuesto federal de Moscú, donde los impuestos sobre el petróleo y el gas representan aproximadamente una cuarta parte de los ingresos.

Entre las refinerías de ‌petróleo atacadas se encuentran Kirishi, en el oeste de Rusia, la refinería de Moscú, así como las plantas de Nizhni Nóvgorod, a orillas del río Volga, Riazán y Yaroslavl.

Una de las mayores refinerías de Rusia, Kirishi, con ‌una capacidad de 20 millones de toneladas métricas al año, lleva completamente cerrada desde el 5 de mayo, según las ‌fuentes.

Otra refinería importante, ⁠Nizhegorodnefteorgsintez (NORSI), con una capacidad anual de 17 millones de toneladas, fue atacada el 20 ​de mayo. Aún no está claro si NORSI ha podido mantener operaciones parciales.

Con información de Reuters