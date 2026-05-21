X pierde un litigio en Australia por incumplimiento de normas de protección infantil

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del icono de la red social X en un teléfono inteligente

Un tribunal australiano ha confirmado la multa impuesta por el organismo regulador a la red social de ‌Elon Musk, X Corp, ‌después de que esta admitiera haber infringido la ley al no facilitar información sobre sus medidas de protección de menores en internet, poniendo así fin a un litigio de casi tres años.

Después de que el regulador de seguridad digital, blanco frecuente de los ataques en línea de Musk, multara ​a la empresa ⁠en octubre de 2023 por lo que calificó de respuesta ‌inadecuada a una solicitud estándar de información ⁠sobre los procesos contra la explotación ⁠infantil, la empresa resolvió el conflicto el jueves al admitir su culpa.

"La parte demandada admite que contravino la ley", dijo Christopher ⁠Tran, abogado del Comisionado de eSafety, en una audiencia ​del Tribunal Federal, en referencia a la ‌Ley de Seguridad en Internet ‌de Australia.

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"Hubo un incumplimiento continuado durante unos 38 días".

La ⁠resolución pone fin a una batalla legal que comenzó cuando el regulador multó a la empresa, anteriormente llamada Twitter, con 610.500 dólares australianos (437.000 dólares) por sus respuestas a unas ​25 preguntas. ‌X Corp intentó inicialmente revocar la sanción alegando que la empresa había cambiado de nombre desde que fue adquirida por Musk por 44.000 millones de dólares en 2022.

Posteriormente, el regulador emprendió una acción legal independiente ⁠para recuperar el dinero de la multa. El jueves, el juez Michael Wheelahan elevó el pago a 650.000 dólares australianos y ordenó a X pagar otros 100.000 dólares australianos para cubrir parte de las costas judiciales del regulador.

La resolución zanja una cuestión pendiente para la empresa, que a principios de este año se ‌integró en el extenso conglomerado tecnológico de Musk, SpaceX, antes de una oferta pública inicial prevista de un billón de dólares en las próximas semanas.

El abogado de X, Perry Herzfeld, dijo que la disputa se reducía a "cuestiones históricas relacionadas con la ‌puntualidad en el suministro de información".

La conducta infractora tuvo lugar durante un "período de cambio y transición para la empresa", dijo ante el ‌tribunal.

Tran, en representación ⁠de eSafety, reconoció que las acciones de X no causaron pérdidas, pero señaló que "no facilitar información ​cuando la solicita un regulador obstaculiza el trabajo de este".

(1 dólar = 1,3986 dólares australianos)

Con información de Reuters