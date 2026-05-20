Guardiola elude las preguntas sobre su futuro tras el fracaso de sus aspiraciones al título de liga

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aplaude a los aficionados mientras parece abatido después de que el Arsenal se confirme como campeón de la Premier League

​Pep Guardiola se enfrentó el martes a un final desgarrador para las aspiraciones al título del Manchester City, pero volvió ‌a eludir las preguntas ‌sobre su futuro, afirmando que aún no se había tomado ninguna decisión y advirtiendo de que no era el momento adecuado para hacer tal anuncio.

El empate 1-1 del City en Bournemouth el martes acabó con sus opciones de ganar la Premier League de una forma desalentadora; el gol del empate de Erling Haaland llegó ​demasiado tarde para ⁠mantener viva la lucha y convirtió la final del domingo ‌contra el Aston Villa en poco más que una ⁠emotiva despedida para Guardiola.

Las especulaciones sobre ⁠su futuro no han hecho más que acentuar la sensación de que una era está llegando a su fin, pero Guardiola volvió a ⁠negarse a pronunciarse sobre si abandonará el club este ​verano.

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"Podría decir que me queda un año más ‌de contrato y, por las ‌conversaciones que he mantenido durante muchos, muchos años, siempre según ⁠mi experiencia, cuando anuncias lo que sea durante la competición, el resultado es muy, muy malo", dijo Guardiola a Sky Sports.

"Como comprenderá, la primera persona con la que tengo que hablar es ​mi presidente, ‌porque decidimos que cuando terminemos la temporada nos sentaremos y hablaremos. Así de sencillo. Y después tomaremos la decisión".

"Me queda un año más de contrato, no se lo diré aquí porque tengo que hablar con mi presidente, mis ⁠jugadores y mi cuerpo técnico. Cuando jugamos la FA Cup, antes de clasificarnos para la Champions League, jugamos la Premier League, solo tengo una cosa en mente y el objetivo es intentar que el equipo consiga el máximo de puntos, y lo hemos conseguido".

El empate del martes fue un resultado frustrante en una temporada en la que el ‌City apretó al máximo en la recta final, solo para quedarse a las puertas en el penúltimo obstáculo.

También acabó con los sueños del City de conseguir el triplete nacional, después de que ya se hubiera alzado con los trofeos de la Copa de la Liga ‌y la FA Cup, esta última apenas tres días antes.

Guardiola afirmó que el agotador calendario de tres partidos en seis días se notó en ‌sus jugadores el ⁠martes, especialmente en la segunda parte.

"(Jugamos) tres días, tres días, tres días", dijo. "Por supuesto, ha pasado. Es ​lo que hay".

"Los jugadores lo han dado todo durante toda la temporada, luchando contra circunstancias difíciles hasta el final. Estuvimos cerca".

(Reportaje de Lori Ewing; edición de Clare Fallon; edición en español de Paula Villalba)