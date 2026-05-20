Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

Este miércoles 20 de mayo de 2026, la ANSES continúa con el cronograma de pagos correspondiente al mes de mayo. En esta jornada se abonan jubilaciones mínimas, pensiones y distintas asignaciones sociales, todas ellas con el incremento del 3,38% y los bonos extraordinarios que buscan reforzar el ingreso de los beneficiarios. El calendario se organiza según la terminación del DNI, lo que permite un orden en la distribución de los haberes.

De esta manera, quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas, así como titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal, tienen fecha de cobro hoy. Además, se mantienen vigentes las asignaciones de pago único y las asignaciones familiares de pensiones no contributivas, que se extienden durante todo el mes. Este esquema garantiza que cada grupo reciba en tiempo y forma los beneficios que le corresponden .

Quiénes cobran hoy según ANSES

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Jubilados y pensionados

Hoy perciben sus haberes los jubilados y pensionados con haber mínimo y DNI terminado en 7. Además, recibe un bono extraordinario de $70.000 , lo que eleva el total mensual a $463.174,10 .



Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los titulares de la AUH con DNI terminado en 7 cobran hoy. El monto actualizado es de $141.285,31 , mientras que la AUH por discapacidad asciende a $460.044,10 .



Asignación Familiar por Hijo

También se paga hoy a quienes tienen DNI terminado en 7 , siguiendo el mismo calendario que la AUH.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias con DNI terminado en 7 reciben hoy el pago de esta prestación, equivalente a $141.286 .

Asignación por Maternidad

Puede cobrarse en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de Pago Único

Por matrimonio, nacimiento o adopción, se abonan desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Se pueden cobrar entre el 11 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por DNI.

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