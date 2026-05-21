Azmoun, descartado para la selección, reafirma su amor por Irán y respalda a la plantilla del Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial - Fase de clasificación asiática - Tercera ronda - Grupo A - Irán vs Qatar - Estadio Al-Rashid, Dubái, Emiratos Árabes Unidos - 15 de octubre de 2024. El iraní Sardar Azmoun celebra el segundo gol con sus compañ

El delantero ​iraní Sardar Azmoun, excluido de la convocatoria de Irán, publicó un emotivo mensaje en redes sociales en el que proclama su ‌amor por su país y ‌le desea lo mejor a la selección que disputará el Mundial sin él.

Azmoun, que es el segundo máximo goleador histórico de su país, quedó fuera de la lista preliminar del seleccionador Amir Ghalenoei para el torneo el sábado.

La agencia estatal de noticias IRNA informó que Azmoun estaba lesionado, pero reportes de prensa de marzo señalaron que había sido ​apartado de la ⁠selección nacional tras publicar en redes sociales una foto de un ‌encuentro con el gobernante de Dubái, Mohamed bin Rashid ⁠al-Maktum.

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Irán ha atacado a Emiratos Árabes Unidos, ⁠donde Azmoun juega a nivel de clubes, con drones y misiles durante la guerra desencadenada por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra ⁠la República Islámica.

Las acusaciones de deslealtad en los medios iraníes ​en ese momento evidentemente molestaron a Azmoun, y ‌él se refirió a ellas en ‌su publicación del miércoles.

"Quiero hablar desde el fondo de mi corazón ⁠sobre algunas cosas que mucha gente quizá no sepa, o sobre ciertos malentendidos que pueden haber llevado a algunos a juzgarme demasiado rápido", escribió el jugador de 31 años.

"Siempre he jugado para mi selección ​nacional con orgullo. ‌Cuando ganábamos, me sentía orgulloso de mí mismo y de mis compañeros. Cuando no lo hacíamos, me dolía más que a nadie en el mundo, igual que a ellos".

"Amo el fútbol, y amo a la gente buena y noble de ⁠mi país, Irán. Personas cuya bondad y apoyo incondicional siempre me han dado energía".

Azmoun, que forma parte de la minoría étnica turcomana de Irán, dijo que cuando era adolescente recibió una "oferta económica muy importante" para representar a otro país.

"Mi respuesta fue esta: 'soy hijo de Irán y quiero jugar para mi pueblo y hacerlo feliz'", escribió.

"Me prometí a mí mismo que cada vez ‌que jugara con Irán lo daría todo para llevar alegría a la gente que sigue el fútbol con amor, especialmente a los niños de los pueblos y aldeas más remotos que celebran nuestras victorias".

"Sin importar dónde juegue al fútbol, mi identidad, mi corazón y mi orgullo son Irán".

Azmoun ‌concluyó deseándole éxito a la selección iraní en el torneo.

"Les deseo éxito y orgullo a los jugadores, al cuerpo técnico y especialmente a Amir Khan en ‌el Mundial", escribió.

"Salgan ⁠ahí fuera y rómpanla, amigos míos; hagan feliz el corazón del pueblo iraní".

La selección de Irán se encuentra actualmente ​en una concentración en Turquía, desde donde volará a su base del torneo en Estados Unidos durante la primera semana de junio.

Con información de Reuters