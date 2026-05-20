EEUU dice que colaboró con España en la investigación al expresidente Zapatero

FOTO DE ARCHIVO. Agentes de policía llevan cajas de la oficina del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en Madrid, España

El ​Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la policía española en la investigación sobre blanqueo de capitales que ‌dio lugar al proceso abierto ‌por la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, según informó un portavoz del departamento.

El tribunal español informó el martes de que Zapatero estaba siendo investigado por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, lo que supone un nuevo revés para el Gobierno de izquierdas, ya acosado ​por otros escándalos de ⁠corrupción.

Según el tribunal, la red presuntamente dirigida por Zapatero se ‌lucraba presionando a las autoridades públicas en nombre de ⁠terceros, principalmente la aerolínea española Plus ⁠Ultra, que fue rescatada por el Estado en 2021.

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Zapatero —aliado clave del actual jefe del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y quien dirigió España de ⁠2004 a 2011— negó el martes cualquier irregularidad.

El portavoz del ​Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por ‌sus siglas en inglés) dijo que ‌la sede de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en ⁠Madrid "colaboró con la Policía Nacional española en una investigación sobre el blanqueo de fondos públicos internacionales" que dio lugar a las actuaciones contra Zapatero.

"Aunque no podemos comentar los detalles de la investigación penal ​en este ‌momento, la HSI mantiene su compromiso de colaborar con sus socios internacionales para combatir la delincuencia global, proteger a nuestras comunidades y defender el Estado de derecho", dijo el portavoz, refiriéndose a las siglas en inglés de la Oficina ⁠de Investigaciones de Seguridad Nacional.

En su auto, la Audiencia Nacional señaló que la HSI extrajo información de un dispositivo móvil de Rodolfo Reyes, vinculado a Plus Ultra y también investigado, y entregó dicha información a la policía española.

Zapatero sigue activo en la política y ha aparecido recientemente en mítines en apoyo de la candidata socialista en las elecciones autonómicas de ‌Andalucía. A nivel internacional, ha actuado como mediador con el Gobierno venezolano para la liberación de presos políticos.

El tribunal afirmó el martes que la presunta trama pretendía influir en la aprobación de 53 millones de euros (61,51 millones de dólares) en ayudas públicas a Plus Ultra a través ‌del fondo de apoyo a la solvencia de España durante la pandemia del COVID-19.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama encontró indicios de ‌que la red ⁠utilizó sociedades ficticias, documentos simulados y canales financieros opacos para ocultar el origen y el destino de fondos ​por valor de 1,95 millones de euros.

(1 dólar = 0,8626 euros)

Con información de Reuters