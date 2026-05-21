Djokovic nombra entrenador a su compatriota Troicki de cara a Roland Garros

21 de mayo, 2026 | 04.19

​Novak Djokovic ha confirmado a su viejo amigo y compatriota ‌Viktor Troicki ‌como su entrenador jefe de cara al Abierto de Francia de la próxima semana, donde el serbio intentará conseguir su 25.º título de Grand Slam, lo ​que supondría ⁠un récord.

"Bienvenido, amigo, compañero de ‌equipo y ahora entrenador (...) ⁠Viktor Troicki", escribió ⁠el exnúmero uno del mundo Djokovic en Instagram.

Ya habían trabajado juntos anteriormente. ⁠Troicki, capitán de Serbia en ​la Copa Davis, se ‌unió al equipo ‌técnico de Djokovic para su ⁠triunfo con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Anteriormente, formaron ​equipo ‌como jugadores para dar a Serbia su primer título de la Copa Davis en 2010.

La tarea inmediata de ⁠Troicki será ayudar a Djokovic, que el viernes cumple 39 años, a recuperar la confianza tras una temporada marcada por las lesiones tras su derrota en la final ‌del Abierto de Australia en enero.

Djokovic ha tenido una preparación limitada en tierra batida de cara al segundo gran torneo del año, al ‌tiempo que ha gestionado su carga de trabajo para hacer frente ‌a molestias ⁠en un hombro.

El Abierto de Francia comienza el ​domingo.

Con información de Reuters

