Independiente Rivadavia mantiene racha triunfal en la Libertadores

El debutante argentino Independiente Rivadavia venció el jueves 4-2 en su visita a La Guaira y sacó su cuarto triunfo en cinco partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
"Estamos primeros en la tabla anual del fútbol argentino y en la Libertadores. Es el mejor semestre de la historia del club, es la realidad, pero hay que seguir trabajando con la misma humildad", dijo el entrenador Alfredo Berti en rueda de prensa.
Con la nueva victoria, Independiente Rivadavia mantuvo el cómodo liderato del Grupo C con 13 puntos, ocho por encima de Bolívar y Fluminense, y diez de diferencia con La Guaira.
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En el partido disputado en el estadio Universidad Central de Venezuela, el paraguayo Álex Arce anotó una tripleta y el colombiano Sebastián Villa convirtió el otro gol del equipo argentino.
"Los futbolistas hicieron otro gran partido, otra muestra de carácter. No es fácil ganar como ganó el equipo de visitante en Libertadores", indicó Berti tras la victoria en Venezuela.
Los tantos de La Guaira los marcaron Diego Osio y Juan Castellanos.
Por su parte, en el estadio Claro Arena de Santiago de Chile, Universidad Católica quedó líder en el Grupo D al vencer 2-0 como local a Barcelona con un doblete del argentino Fernando Zampedri.
A falta de una fecha, Católica llegó a diez puntos en la tabla de posiciones, dos de diferencia con el escolta Cruzeiro y tres de Boca Juniors.
Barcelona, que se mantuvo en el último puesto con tres unidades, quedó con un hombre menos a los nueve minutos por la expulsión de Walter Chalá.
En el otro partido del jueves, en el estadio Campeón del Siglo de la ciudad de Montevideo, Peñarol fue eliminado de la Libertadores al igualar 1-1 como local ante Corinthians en el Grupo E.
Peñarol abrió el marcador por intermedio de Maximiliano Olivera, mientras que el conjunto brasileño igualó a través de Zakaria Labyad.
Con información de Reuters