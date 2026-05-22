Independiente Rivadavia mantiene racha triunfal en la Libertadores

Trofeo de la Copa Libertadores

El debutante argentino Independiente Rivadavia venció el jueves 4-2 en su visita a La ‌Guaira y sacó su ‌cuarto triunfo en cinco partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Estamos primeros en la tabla anual del fútbol argentino y en la Libertadores. Es el mejor semestre de la historia del club, es la realidad, pero hay ​que seguir trabajando ⁠con la misma humildad", dijo el entrenador Alfredo ‌Berti en rueda de prensa.

Con la ⁠nueva victoria, Independiente Rivadavia mantuvo ⁠el cómodo liderato del Grupo C con 13 puntos, ocho por encima de Bolívar y Fluminense, y ⁠diez de diferencia con La Guaira.

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En el ​partido disputado en el estadio Universidad ‌Central de Venezuela, el paraguayo ‌Álex Arce anotó una tripleta y el colombiano ⁠Sebastián Villa convirtió el otro gol del equipo argentino.

"Los futbolistas hicieron otro gran partido, otra muestra de carácter. No es fácil ganar como ​ganó el ‌equipo de visitante en Libertadores", indicó Berti tras la victoria en Venezuela.

Los tantos de La Guaira los marcaron Diego Osio y Juan Castellanos.

Por su parte, en el estadio ⁠Claro Arena de Santiago de Chile, Universidad Católica quedó líder en el Grupo D al vencer 2-0 como local a Barcelona con un doblete del argentino Fernando Zampedri.

A falta de una fecha, Católica llegó a diez puntos en la tabla de posiciones, dos de ‌diferencia con el escolta Cruzeiro y tres de Boca Juniors.

Barcelona, que se mantuvo en el último puesto con tres unidades, quedó con un hombre menos a los nueve minutos por la expulsión de Walter Chalá.

En ‌el otro partido del jueves, en el estadio Campeón del Siglo de la ciudad de Montevideo, Peñarol fue ‌eliminado de ⁠la Libertadores al igualar 1-1 como local ante Corinthians en el Grupo E.

Peñarol ​abrió el marcador por intermedio de Maximiliano Olivera, mientras que el conjunto brasileño igualó a través de Zakaria Labyad.

Con información de Reuters