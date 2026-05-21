Teherán analiza la respuesta de EEUU mientras Trump dice que puede esperar

Buques navegan por el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán

Irán dijo el jueves que estaba analizando la postura de Washington más reciente sobre el fin de la guerra, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuara que estaba dispuesto a esperar unos días para "obtener ‌las respuestas adecuadas" de Teherán, pero advirtiera de ‌nuevos ataques si los dirigentes del país no aceptaban un acuerdo.

"Hemos recibido las opiniones de EEUU y las estamos analizando", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, según la agencia estatal iraní Nour News.

Pakistán, que acogió las conversaciones de paz el mes pasado y actúa como conducto para los mensajes entre ambas partes, sigue mediando entre Teherán y Washington, añadió, tras haberse celebrado varias rondas de comunicación. El ministro del Interior de Pakistán estuvo en Teherán el miércoles.

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Seis semanas después de que entrara en vigor un frágil alto el fuego, las conversaciones para poner fin a la guerra han mostrado pocos avances, mientras que ​la subida vertiginosa de los precios del ⁠petróleo ha suscitado preocupación por la inflación y el impacto en la economía mundial. Trump también se encuentra bajo presión ‌en su país de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, con su índice ⁠de aprobación cayendo cerca de su nivel más bajo desde que regresó ⁠a la Casa Blanca debido al aumento de los precios del combustible.

"Créanme, si no obtenemos las respuestas adecuadas, todo irá muy rápido. Estamos todos listos para actuar", dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews. Cuando se le preguntó cuánto tiempo ⁠esperaría, Trump respondió que "podrían ser unos días, pero podría suceder muy rápidamente".

Trump reiteró su determinación de no permitir ​que Irán adquiera un arma nuclear. "Estamos en las etapas finales con Irán. Veremos qué pasa. ‌O llegamos a un acuerdo o vamos a hacer algunas cosas ‌que son un poco desagradables, pero esperemos que eso no suceda", dijo Trump a los periodistas a primera hora ⁠del día. "Lo ideal sería que murieran pocas personas, en lugar de muchas. Podemos hacerlo de cualquier manera".

Anteriormente, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió contra nuevos ataques. "Si se repiten las agresiones contra Irán, la guerra regional prometida se extenderá más allá de la región esta vez", dijo en un comunicado.

Irán presentó su oferta más reciente a Estados Unidos esta semana. Las descripciones de Teherán sugieren que ​repite en gran ‌medida los términos que Trump rechazó anteriormente, incluidas las exigencias de control del estrecho de Ormuz, indemnización por daños de guerra, levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y retirada de las tropas estadounidenses.

PETROLEROS CHINOS CRUZAN EL ESTRECHO

El estrecho de Ormuz, por el que circulaba una quinta parte de los envíos de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra, ha permanecido prácticamente cerrado desde que comenzó el conflicto, lo que ha supuesto la ⁠interrupción más grave del suministro energético mundial de la historia.

El miércoles, Irán publicó un mapa en el que se muestra una "zona marítima controlada" en el estrecho y dijo que el tránsito requeriría la autorización de una autoridad creada para controlar la zona. Afirma que su objetivo es reabrir el estrecho a los países amigos que cumplan sus condiciones. Esto podría incluir el cobro de tasas de acceso, lo que, según Washington, sería inaceptable.

Dos superpetroleros chinos que transportaban un total de unos 4 millones de barriles de petróleo salieron del estrecho el miércoles, mientras que un petrolero surcoreano con 2 millones de barriles de crudo cargados en Kuwait también cruzaba el estrecho en cooperación con ‌Irán.

La agencia de seguimiento marítimo Lloyd's List afirmó que al menos 54 buques habían transitado por el estrecho la semana pasada, aproximadamente el doble que la semana anterior. Irán dijo que 26 buques habían cruzado en las últimas 24 horas, lo que sigue siendo solo una fracción de los 125 a 140 tránsitos diarios que se registraban antes de la guerra.

Los bombardeos estadounidenses e israelíes mataron a miles de personas en Irán antes del alto el fuego. Israel también ha matado a miles más y ha expulsado a cientos de ‌miles de sus hogares en Líbano, país que invadió en persecución del grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán. Los ataques iraníes contra Israel y los Estados vecinos del golfo Pérsico han causado la muerte de decenas de personas.

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmaron ‌que sus objetivos bélicos eran frenar ⁠el apoyo de Irán a las milicias regionales, desmantelar su programa nuclear, destruir su capacidad de misiles y facilitar a los iraníes el derrocamiento de sus gobernantes.

Sin embargo, Irán ha conservado hasta ahora sus ​reservas de uranio enriquecido casi apto para armas, así como su capacidad para amenazar a sus vecinos con misiles, drones y milicias aliadas. Sus gobernantes clericales, que sofocaron un levantamiento masivo a principios de año, no han encontrado ningún indicio de oposición organizada desde que comenzó la guerra.

Con información de Reuters