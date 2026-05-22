Efemérides del 22 de mayo: qué pasó un día como hoy

Cabildo Abierto.

Cada 22 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la votación en el Cabildo Abierto para reemplazar al virrey Cisneros por una Junta de Gobierno, el asesinato de Ringo Bonavena hasta el nacimiento de Novak Djokovic.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1810 - Cabildo Abierto

El abogado Juan José Castelli propuso que se elija en votación una Junta de Gobierno en reemplazo de Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey español del Río de la Plata.

1909 - Revolución de Mayo

En el Teatro Ateneo de Buenos Aires se estrenó la película Revolución de Mayo, en blanco y negro y sin sonido, una de las primeras del cine argentino. Fue dirigida por el italiano Mario Gallo, quien había llegado a la Argentina en 1905.

1930 - Nacimiento de Agustín Tosco

En la ciudad cordobesa de Coronel Moldes nació el sindicalista, dirigente del gremio de Luz y Fuerza, miembro de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos y uno de los líderes del Cordobazo, la rebelión popular desatada en marzo de 1969 en la ciudad de Córdoba contra la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

1959 - Nacimiento de Steven Morrissey

Nació en la ciudad inglesa de Davyhulme el cantante y compositor británico Steven Patrick Morrissey, conocido por su apellido Morrissey, quien ganó fama como líder de la banda de rock The Smiths. Grabó 14 discos como solista.

1960 - El mayor sismo

Un sismo de 9,5 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió al sur de Chile, fenómeno recordado como el Gran Terremoto de Valdivia por ser el más potente registrado en la historia. Se calcula que causó entre 20.000 y 22.000 muertos y dejó más de dos millones de damnificados. Sus efectos llegaron a las islas Hawai, en Estados Unidos, y Japón en el océano Pacífico.

1972 - Fallecimiento de Bernabé Ferreyra

A los 63 años murió en la ciudad santafesina de Rufino la figura de River Plate y Tigre, a quien se considera como uno de los más destacados goleadores del fútbol mundial en los años ‘30. A lo largo de su carrera marcó 220 goles en 198 encuentros, a razón de más de un gol por partido.

1976 - Fallecimiento de Ringo Bonavena

A los 33 años fue asesinado en la ciudad de Reno, en Nevada, Estados Unidos, el boxeador de peso pesado Oscar “Ringo” Bonavena, una de las figuras del boxeo argentino. Lo mataron de un disparo de rifle efectuado por Ross Brymer, guardaespaldas del prostíbulo Mustang Ranch.

1979 - Fábrica IME

Por disposición de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura cívico militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla, cerraron Industrias Mecánicas del Estado (IME), la fábrica de automóviles y aviones fundada en 1952 en la provincia de Córdoba.

1987 - Nacimiento de Novak Djokovic

Nació en Belgrado uno de los mejores tenistas de la historia. Logró destacarse en una época dominada por Roger Federer y Rafael Nadal al conquistar los cuatro torneos de Grand Slam y alcanzar el puesto número 1 del ranking mundial. Ganó diez veces el Abierto de Australia, siete veces Wimbledon, tres veces el Abierto de Estados Unidos y dos veces Roland Garros (2016 y 2021). También obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En 2022 protagonizó una polémica por no vacunarse contra el COVID-19, lo que impidió su ingreso a Australia; en 2023 regresó y volvió a ganar el torneo, lo que igualó el récord de 22 títulos de Grand Slam.

Novak Djokovic.

2017 - Atentado de Manchester

En un ataque suicida, un hombre detonó una bomba al concluir un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en el estadio Manchester Arena (Manchester, Inglaterra), atentado que causó 22 muertos y 116 heridos. El grupo terrorista islámico ISIS se adjudicó el ataque.

2026 - Día Internacional de la Diversidad Biológica

La fecha fue instituida por las Naciones Unidas para promover la conservación de plantas, animales y microorganismos así como las diferencias genéticas dentro de cada especie.