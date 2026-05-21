Frío intenso en Santa Fe y Rosario: el pronóstico hoy jueves 21 de mayo de 2026

El frío volvió a instalarse con fuerza en el centro del país y Santa Fe aparece entre las provincias donde las primeras horas del día exigirán abrigo extra. El jueves 21 de mayo comenzará con temperaturas bajas y presencia de bancos de niebla tanto en la capital provincial como en la ciudad de Rosario, de acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El fenómeno llega además en una semana marcada por la estabilidad atmosférica y por la ausencia de precipitaciones significativas. El patrón climático mantiene mañanas muy frías, amplitud térmica moderada y tardes con algo más de sol, aunque lejos todavía de cualquier alivio sostenido.
Los detalles del pronóstico del SMN para Rosario durante este jueves
Para la ciudad del monumento a la bandera, el pronóstico indica una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 15 grados durante este jueves 21 de mayo. Las primeras horas estarán marcadas por bancos de niebla y nubosidad variable, mientras que podrían aparecer mejoras parciales en el cielo hacia la tarde.
La humedad y el aire frío pueden provocar sensación térmica inferior a la temperatura real durante la mañana. De acuerdo al SMN, el viernes mantendría registros similares con una mínima cercana a los 4 grados y una máxima de 15 grados, mientras que el sábado se espera una leve suba con máximas cercanas a 17 grados.
Cómo sigue el clima en Santa Fe hoy
En la ciudad de Santa Fe, el jueves presentará una mínima de 4 grados y una máxima de 16 grados. El día comenzará con niebla durante la mañana y luego evolucionará hacia condiciones parcialmente nubladas.
Para el viernes se prevé un escenario parecido, con temperaturas entre 5 y 15 grados, mientras que el sábado podría registrarse una mejora moderada con máximas alrededor de 17 grados.
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Algunas recomendaciones para el frío del miércoles en Santa Fe y Rosario
- Vestite por capas: la amplitud térmica será grande (entre los 2 y los 16 grados), así que después del mediodía puede sobrar abrigo.
- No subestimes la mañana: entre la madrugada y las primeras horas del día suele sentirse una sensación térmica más baja que la temperatura real. Si salís temprano, sumá bufanda y algo para cubrir las orejas.
- Protegé garganta y manos: el aire frío y seco suele generar más irritación en garganta y labios. Llevar una bufanda y usar bálsamo labial puede ayudar.
- Tomá líquidos aunque no tengas sed: con frío muchas personas toman menos agua. Mate, té o infusiones ayudan, pero no reemplazan totalmente la hidratación.
- Si hacés actividad física: calentá unos minutos más de lo habitual antes de correr o entrenar. Los músculos suelen sentirse más rígidos con temperaturas bajas.
- Atención a la calefacción: si usás estufa o calefactor, ventilá algunos minutos los ambientes para renovar el aire.
- Planificá horarios: si podés elegir, caminatas o trámites al aire libre entre 12 y 16 horas, cuando será la franja más agradable del día.
- Para quienes viajan temprano: si salís en auto o moto, revisá visibilidad y abrigo extra. Las primeras horas pueden tener humedad y sensación térmica más intensa.