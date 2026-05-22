Plata, drogas y más: por qué sospechan que mató a la mamá el hijo de la docente

El pasado martes 19 de mayo cerca de las 9.30, una vecina de calle Isaac Estrella en Junín, Mendoza, alertó a la policía sobre movimientos extraños en la casa de Margarita Gutiérrez, una docente jubilada de 72 años y exconcejala de la ciudad. Los oficiales advirtieron que la puerta de la vivienda estaba abierta y, en una de las habitaciones, encontraron el cuerpo de la mujer completamente calcinado y con signos de violencia. El principal sospechoso es su hijo mayor David Enrique Demaldé (46), quien recientemente fue detenido e imputado por "homicidio agravado por el vínculo".

De esta manera, la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, a cargo de Mariano Carbajal, descartó la hipótesis de una muerte vinculada a un hecho de inseguridad y centraron la investigación en la figura de Demaldé, quien desde un primer momento fue sospechoso. Es que un testigo declaró a la policía que el mismo día del crimen vio al hombre conduciendo su motocicleta en estado de shock y con una visible lesión en la mano. Si bien el sujeto sostuvo que había tenido un accidente fue elemento suficiente para mantenerlo en la mira.

Pero eso no es todo. En la escena del crimen, los peritos encontraron rastros biológicos. Por eso, procedieron a realizar una toma de muestra de ADN de los tres hijos de Margarita Gutiérrez, Ever, Mariano y David. Los resultados habrían coincidido con el sospechoso.

Los investigadores creen que el móvil del crimen está relacionado con un conflicto económico. Demaldé, psicólogo de profesión, tenía severos problemas con consumo de drogas y, desde hacía meses, no tenía vínculo con su madre. La principal línea de investigación sostiene que muy probablemente haya ido a la casa de la mujer en busca de dinero para acceder a estupefacientes.

El sospechoso fue detenido en su vivienda ubicada en la calle Primavera. Una vez allí, los efectivos policiales secuestraron prendas de vestir y una campera con manchas de sangre. Además, se llevaron teléfonos celulares, una moto, cargadores de arma, cartuchos, un cinturón porta cartuchos, un cuchillo y proyectiles.

Cómo fue encontrado el cuerpo de Margarita Gutiérrez

Los agentes que acudieron a la casa de Gutiérrez tras el llamado al 911 de una vecina hallaron el cuerpo de la mujer parcialmente quemado en una galería interna dispuesta entre la cocina y la cochera. Tenía quemaduras de extrema gravedad en el torso y en la cabeza. Para la Fiscalía, su hijo David Demaldé, la asfixió y luego la quemó.

Margarita era una respetada docente del departamento de Junín e incluso se había desempeñado como concejala del Partido Demócrata en esa misma ciudad. Hace tres años, había enviudado: su esposo, Enrique Olivio Demaldé, era un conocido empresario vitivinícola de la zona.