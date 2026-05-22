La crisis golpea a Catamarca: UTHGRA advirtió por empresas que sacan créditos para pagar salarios

La crisis económica continúa golpeando con fuerza al sector gastronómico y hotelero de Catamarca. Desde la delegación local de UTHGRA confirmaron que trabajadores de una sucursal de Grido lograron cobrar los salarios adeudados tras una intervención gremial, aunque advirtieron que la situación general del rubro es cada vez más preocupante y que ya se observan locales vacíos, caída del consumo y fuertes dificultades para sostener la actividad en plena crisis de Jalil.

El secretario general del gremio en Catamarca, José Fabián Vega, explicó que el conflicto se originó luego de que empleados denunciaran atrasos salariales por parte de la empresa heladera. Según relató en declaraciones radiales, la firma argumentó que no contaba con fondos suficientes para afrontar el pago de haberes.

“La empresa le informó que no tenía plata para pagar los sueldos”, sostuvo Vega al describir el escenario que atravesó la sucursal. Frente a esa situación, explicó que la compañía recurrió a un préstamo bancario para poder cubrir los salarios correspondientes a los próximos meses.

De acuerdo con lo informado por el dirigente sindical, el crédito permitirá garantizar el pago de “este y dos meses más”, en un contexto marcado por la baja estacional en el consumo de helados y la caída generalizada de ventas en distintos rubros comerciales.

Pese al conflicto, Vega destacó que la empresa evitó despidos y optó por reubicar trabajadores para sostener los puestos laborales. “Tuvo la buena disposición de reubicar a estos trabajadores y no despedirlos”, señaló. El dirigente confirmó además que, luego de destrabarse el acceso al financiamiento, los empleados comenzaron a cobrar los salarios adeudados durante la jornada.

Catamarca, la segunda provincia con mayor cierre de empresas en el país desde que asumió Milei

La provincia de Catamarca registró una baja del -11,8% en la cantidad de compañías activas y es la segunda más afectada desde el inicio de la gestión libertaria. Según datos del Monitor de Empresas de Fundar, los primeros dos años de Milei fueron los peores en ese sentido en más de 20 años. Este retroceso profundiza una tendencia negativa que es comparable en magnitud al desplome registrado durante la pandemia y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.

En el país, en diciembre último cerraron 670 empresas, una baja mensual del 0,1% respecto a noviembre del año pasado. Esta fue la décimo quinta baja mensual ininterrumpida. Fundar precisó que la amplia mayoría de las provincias registran pérdidas en cuanto al número de empresas.

El informe detalló que 22 de las 24 provincias registraron una contracción interanual (es decir, 2024 comparado con 2025) y que en 23 de 24 la contracción se profundizó desde el inicio del actual gobierno. El territorio catamarqueño no escapó de esa realidad y registró un ritmo de cierre que casi triplica el promedio nacional. Catamarca solo fue superada por La Rioja (-14,9%) como la provincia más golpeada en los últimos dos años. Mientras que en tercer lugar se encuentra Chaco, con -10,6%.

Solamente Neuquén escapa al pésimo momento y tuvo más empresas en diciembre del 2025 comparada con el comienzo del gobierno de Milei, pero apenas mostró una mejora de 1,4 por ciento. Los datos del estudio fueron tomados a partir de datos actualizados de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que contemplan tanto empresas públicas como privadas.