Milonga gratis para jubilados en un reconocido centro cultural de CABA: cuándo es y cómo anotarse.

Las noches de domingo del CC25 de mayo son el escenario de una milonga que reune a jubilados de toda la Ciudad de Buenos Aires. Completamente gratuito, este espacio de baile, música, diversión y comunidad, es perfecto para aquellas personas mayores que quieren salir de su hogar y entablar amistades, disfrutar de un poco de música popular y, por qué no, encontrar el amor mientras dan pasos de 4x4.

Julio Dupláa es el anfitrión de la milonga que toma lugar los domingos de 19 a 22 hs, desde el año 2008 en la Sala Redonda del centro cultural. Los encuentros están pensados para celebrar el tango en comunidad. Sobre esta figura del tango y la gestión cultural, comentan desde el CC25: "Con más de seis décadas dedicadas al tango, Julio Dupláa fue distinguido en 2017 como Personalidad destacada de la cultura de Buenos Aires. Sus comienzos en el Club Malcolm de Villa Crespo, así como su pasión por esta danza, lo convirtieron en una figura clave de la escena tanguera".

Todos los domingos en el CC25 de mayo se lleva adelante un milonga para jubilados.

Asimismo, sobre la experiencia que toma lugar los fines de semana desde hace casi dos décadas, expresan: "Más allá de ser un espacio para la danza, la milonga se ha transformado en un punto de encuentro que refuerza la identidad y el legado cultural del barrio. De esta manera, La Milonga del CC25 se erige como un evento imperdible para quienes desean disfrutar y mantener viva esta histórica tradición en el corazón de Villa Urquiza".

Además de ser uno de los centros culturales más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires, el CC25 de mayo fue el escenario del último concierto que dio Carlos Gardel en Argentina, en 1933. Es así que, esta casa del arte y la cultura tiene un fuerte lazo con el tango y la milonga.

Cómo conseguir las entradas para la milonga del CC25 de mayo

Las entradas para la milonga del CC25 de mayo si bien son gratuitas, deben retirarse con anterioridad en boletería ya que el evento es hasta agotar la capacidad de sala. Las mismas pueden conseguirse media hora antes de cada encuentro. Vale aclarar que desde la página del centro cultural informan que los domingos 15 de junio y 19 de octubre no habrá milonga, debido a las celebraciones por el Día de la Madre y Día del Padre, respectivamente.

De esta manera, jubilados pueden acercarse al centro cultural, que se encuentra en una zona sumamente accesible, con dos estaciones del subte B a pocas cuadras, múltiples líneas de colectivos y el tren ramal Mitre cerca. El mismo queda en Avenida Triunvirato 4444, en el barrio de Villa Urquiza.