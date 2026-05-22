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Macri volvió a cuestionar al "enemigo interno" en el Gobierno: "El barco se hunde"

En el marco de la gira "Próximo Paso" del PRO en Mendoza, el ex presidente cuestionó, en tono de metáfora, a los que no le quieren decir al capitán que hay problemas porque alertó que, al final, "el barco se hunde", en un tiro por elevación a la interna del gobierno de Javier Milei.

22 de mayo, 2026 | 20.12

Mauricio Macri volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei y las internas que jaquean a La Libertad Avanza (LLA). El líder del PRO alertó sobre el "enemigo interno" y, en tono de metáfora marítima, cuestionó a los que no le quieren decir al capitán que hay problemas: "El barco se hunde".

"Quiero ayudar a que este cambio se haga realidad para todos los argentinos. A veces en el cambio, los enemigos pueden estar afuera pero también adentro", afirmó en el marco de la gira "Próximo Paso" del PRO, que reunió a la cúpula del partido amarillo en Mendoza.

"Si imaginamos por un momento que el presidente es el capitán de un barco. Tiene peligros externos, cuando viene una tormenta o internos, que el casco tenga una fisura. El primero es más previsible, lo ves venir, como el populismo; pero el otro es silencioso y si alguien decide que no le vamos a decir al capitán para que no se haga mala sangre, a veces esa perdida avance y el barco se hunde y ya es irreversible", subrayó.

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En ese marco, el ex presidente afirmó: "Tenemos que plantear porque creemos que hay muchos argentinos que están remando de corazón, que están poniendo mucho, y ellos merecen que toda la energía esté puesta por parte de los que gobiernan en el cambio". 

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