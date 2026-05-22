La Provincia de Buenos Aires reforzó el programa Envión en Berisso con equipamiento y apoyo económico

En el marco del Programa Envión, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, se concretó una nueva entrega de equipamiento y apoyo económico destinada a fortalecer las distintas sedes que funcionan en el distrito de Berisso.

La actividad se desarrolló en la sede Santa Cruz y contó con la participación de la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; el intendente Fabián Cagliardi; y la directora del programa, Carolina Schmukler. En esta oportunidad, el Gobierno provincial destinó una inversión de 15 millones de pesos para fortalecer los seis espacios activos del programa en el distrito, donde actualmente participan más de 900 jóvenes.

Los fondos entregados serán utilizados para la compra de equipamiento destinado a talleres de cocina, peluquería, costura y arte, además de computadoras e impresoras para reforzar las herramientas tecnológicas disponibles en cada sede.

Equipamiento para talleres y acceso tecnológico

Según explicaron desde la organización, el objetivo es mejorar las condiciones de funcionamiento de los espacios y ampliar las posibilidades de formación, inclusión y acompañamiento para los jóvenes que participan diariamente de las actividades.

Desde el Gobierno bonaerense destacaron además que, en el distrito de Berisso, la inversión total destinada actualmente al programa supera los 38 millones de pesos. Durante la jornada, López resaltó el crecimiento que tuvo el programa durante la gestión del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque.

La funcionaria afirmó que "a lo largo de esta gestión se duplicaron las sedes en toda la provincia" y precisó que actualmente existen más de 600 espacios Envión distribuidos en territorio bonaerense. Además, señaló que el programa alcanza hoy a más de 78 mil jóvenes.

"Es muy importante seguir fortaleciendo políticas públicas para las juventudes mediante espacios de inclusión, acompañamiento y formación, especialmente en un contexto social y económico complejo", expresó.

Un programa orientado a la inclusión juvenil

El programa Envión es una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y está dirigida a jóvenes de entre 12 y 21 años. A través de propuestas culturales, deportivas, recreativas y de capacitación laboral, el programa busca promover la inclusión social, educativa y comunitaria en distintos municipios de la provincia.

En ese marco, mediante la iniciativa Fortalecer Envión, lanzada durante 2025, el Estado provincial continúa destinando recursos para sostener talleres, incorporar equipamiento y garantizar materiales de trabajo en las distintas sedes del programa.