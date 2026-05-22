El Gobierno de Formosa fortaleció la articulación institucional para combatir la trata y explotación de personas

En el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa se desarrolló este martes una nueva Mesa Interinstitucional de Intervención Directa en casos de Trata y Explotación de Personas, un espacio de trabajo impulsado por la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, del Ministerio de Seguridad Nacional, en articulación con el Gobierno provincial.

La actividad reunió a representantes de organismos nacionales y provinciales, integrantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, miembros de la Fiscalía Federal, del Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad federales y efectivos de la Policía de Formosa, con el objetivo de profundizar la coordinación institucional para el abordaje de delitos vinculados a la trata y explotación de personas.

Durante la jornada se analizaron mecanismos de intervención, prevención y asistencia integral a víctimas, además de estrategias de trabajo conjunto entre las distintas áreas que intervienen ante situaciones de explotación laboral, sexual o apropiación ilegal de menores.

Prevención, asistencia y articulación institucional

En ese marco, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, destacó la importancia de sostener una articulación permanente entre Nación y provincias para enfrentar este tipo de delitos complejos. "El delito de trata es una cuestión de carácter federal, pero es necesaria la participación de las provincias para atender este fenómeno de una manera integral", señaló el funcionario.

Asimismo, explicó que la problemática involucra múltiples dimensiones sociales, judiciales y sanitarias, por lo que requiere respuestas coordinadas entre distintos organismos del Estado. González remarcó además que en Formosa existe un "firme compromiso" institucional para intervenir ante este tipo de situaciones y aseguró que el Ministerio a su cargo mantiene una articulación permanente con el Estado nacional.

"Cuando se detecta alguna situación se toma intervención directa para poder coordinar con otros organismos del Estado la atención de cada caso", explicó. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Sylvina Aráuz, sostuvo que resulta fundamental sostener acciones conjuntas de sensibilización y prevención frente a este delito.

"Teniendo presente que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, es fundamental trabajar de manera conjunta en una asistencia integral", expresó. En ese sentido, consideró necesario fortalecer las herramientas de detección temprana, acompañamiento y protección de víctimas, además de profundizar campañas de información para que la comunidad pueda identificar posibles situaciones de explotación.

La funcionaria también subrayó la importancia de consolidar mesas de trabajo permanentes que permitan coordinar respuestas rápidas y eficientes entre las distintas instituciones involucradas. Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros apuntan a fortalecer la capacidad operativa e institucional frente a una problemática compleja que requiere intervención multidisciplinaria y compromiso conjunto de todos los organismos del Estado.