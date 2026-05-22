Dentro del Top-5: el ranking histórico de la Fórmula 1 que tiene al Gran Premio de Argentina como protagonista

El GP de Argentina podría volver en los próximos años.

Este fin de semana, la Fórmula 1 volverá con el Gran Premio de Canadá por la quinta fecha del campeonato, la segunda que se lleva a cabo en el continente americano después del inicio de la temporada por Oceanía y Asia. Debido a este acontecimiento, la máxima categoría ha vuelto a conectar con su público de este lado del charco, donde el Circuito Gilles Villeneuve es el que cuenta con más ediciones en el certamen.

Desde que ocupó el lugar de Notre-Dame en 1982, con la victoria de Nelson Piquet, el trazado de Montreal acumula un total de 44 ediciones, solamente interrumpidas en 1987, 2009, 2020 y 2021, siendo estos dos últimos a causa de la pandemia. Justamente sobre esto la F1 hizo un posteo en sus redes sociales, destacando el circuito canadiense en un ranking de los “circuitos con más ediciones en suelo americano”.

Por detrás del Circuito de Gilles Villeneuve, en el segundo lugar aparece el Autódromo José Carlos Pace del GP de Brasil, comúnmente llamado Interlagos por su ubicación geográfica, que tuvo 42 ediciones hasta la fecha. Ya para completar el podio se encuentra el Autódromo Hermanos Rodríguez del GP de México, con 25 citas tras haber tenido una extensa ausencia en el calendario de la F1 entre 1993 y 2014.

Ahora bien, debajo del circuito mexicano hay un empate técnico por el cuarto lugar del ranking entre Buenos Aires y Nueva York. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez albergó 20 carreras de F1 en su historia con el GP de Argentina, que se disputó por última vez en 1998 con el triunfo de Michael Schumacher, mientras que el Watkins Glen State Park fue sede del GP de los Estados Unidos entre 1961 y 1980.

Ya por debajo del Top-5 aparecen Indianápolis (19), Austin –actual sede del GP de los Estados Unidos– (13), Jacapepagua (10) y Mosport (8). Con respecto al GP de Canadá, cabe mencionar que los máximos ganadores en el Circuito Gilles Villeneuve han sido Michael Schumacher y Lewis Hamilton, quienes se quedaron con la victoria en siete ocasiones, además de que Valtteri Bottas tiene la vuelta más rápida con un registro de 1:13.078 con el W10 que usó Mercedes en 2019.

El ranking que subió la F1 a sus redes sociales.

Los pilotos en actividad que más veces ganaron el GP de Canadá