Karim Crucce puede ser campeón argentino y romper un récord de Ringo Bonavena

Un boxeador argentino volverá a subirse al ring con el objetivo claro de consagrarse campeón a sus jóvenes 20 años. Además de quedarse con el título, tiene la oportunidad de romper un récord que todavía tiene Oscar "Ringo" Bonavena en el boxeo. Si bien este último no llegó a ser monarca a nivel internacional, sí dejó su huella en nuestro país y una marca que todavía nadie pudo romper. Es el caso de Karim Crucce, hijo del excampeón panamericano en Mar del Plata 1995, -Walter-, quien hoy lo acompaña en el rincón.

El oriundo de Las Flores acumula un total de ocho victorias de las cuales todas fueron por la vía del KO y se verá las caras ante Esteban "Ringo" Juárez en el cuadrilátero de la Federación Argentina de Box. El duelo será este sábado 23 de mayo en Castro Barros 75 y el vencedor se alzará con el cinturón argentino de la categoría pesado que hoy se encuentra vacante. La corona que alguna vez tuvo Bonavena estará en juego y Crucce puede hacer historia.

Por qué Karim Crucce puede romper el récord de Ringo Bonavena si se consagra campeón en la FAB

En caso de que Karim Crucce se consagre campeón argentino de la división pesado será el más joven en hacerlo. "Ringo" todavía es dueño de este récord ya que lo obtuvo con 22 años cuando el 4 de septiembre de 1965 en el Luna Park le ganó a Gregorio "Goyo" Peralta en una pelea que es de las más memorables. El cetro que alguna vez tuvieron en sus manos Marcelo "Toro" Domínguez y Fabio "Mole" Moli, entre otros, hoy está vacante y podría tener un nuevo dueño en la FAB si el combate no termina en empate.

Es hijo de un campeón de boxeo, noqueador y puede romper un récord de Bonavena

Karim Crucce vs. Esteban Juárez en la FAB: hora, TV y cómo ver la pelea online

El duelo entre el oriundo de Las Flores y el nacido en Pilar se llevará a cabo en el recinto ubicado en Castro Barros 75, cuya transmisión estará a cargo de la pantalla de TyC Sports con horario a confirmar. En juego estará el título argentino que se encuentra vacante y habrá otros cinco duelos que completarán la velada. Entre ellos se destaca el que enfrentará a Silio Vilte y Jorge Batalla Martínez por el cinturón latino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La carrera de Karim Crucce en el boxeo

El nacido en la ciudad ubicada a casi 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó su exitosa carrera amateur con varios cinturones hizo su debut como profesional el pasado 14 de abril del 2025 ante su gente con un triunfo por KO en el primer round contra Nicolás Barragán en la Asociación Civil Juvenil Barrio Traut Club. Sus dos combates siguientes fueron en el recinto ubicado en la calle Castro Barros 75 contra Leandro Iván Da Rosa y Fabio Palacios, respectivamente, a los que les ganó por la misma vía en distintos asaltos. En septiembre liquidó en pocos segundos a Gonzalo Roldán en el Club El Fortín de Olavarría, en diciembre volvió a Las Flores para vencer a Jorge Arias y en el mismo mes hizo lo propio con Marcelo Reyes a pocos días de que termine el año.

Actualmente ocupa el cuarto escalafón en el ranking argentino de la categoría pesado, aunque no suena para nada descabellado que pronto esté peleando por el título que hoy se encuentra vacante. En el horizonte aparecen nombres como los del último dueño del cetro Ariel Bracamonte, Leandro Robutti, Emiliano Mendoza, Víctor Emilio Ramírez o su hermano Kevin -habituallmente crucero-, quien hace pocas semanas fue campeón del Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita. Hasta el momento no hay fecha confirmada para un posible duelo, pero todo indica que no tardará mucho tiempo en regresar al ring.