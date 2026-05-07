Qué pasó con el Puma Martínez: qué se sabe del excampeón mundial de boxeo

Es habitual, principalmente entre boxeadores de elite mundial, que pasen varios meses entre una pelea y la próxima, pero el caso de Fernando "Puma" Martínez impacta más de lleno en nuestro país por el hecho de ser argentino y porque fue uno de los últimos antes que el boxeo argentino a nivel masculino quede acéfalo de coronas. El nacido en el barrio porteño de La Boca perdió en noviembre del 2025 ante Jesse "Bam" Rodríguez y no volvió a subirse al ring. De hecho, su actividad en las redes sociales disminuyó hasta hace pocos días cuando volvió a dar declaraciones.

El fallecimiento de Gustavo "Pileta" Maidana golpeó de lleno a Chino Maidana Promotions, el organismo del excampeón del mundo oriundo de Margarita. El primo del santafesino era la cabeza de dicha empresa después de la muerte de Jorge "Acero" Cali y el "Puma" es, por ahora, su principal estrella. Las veladas igualmente continuaron y el resto de sus púgiles tuvieron actividad pero Martínez no, lo cual llamó la atención por el revuelo que causó con cada uno de sus combates en Japón, Sudáfrica y hasta en el último en el que se encontró con su primer y único revés como profesional.

Qué pasa con el Puma Martínez: cuándo volvería a pelear, en qué categoría y contra quién

En el marco de la pelea entre David Benavidez y Gilberto "Zurdo" Ramírez, tanto el "Puma" como su entrenador Rodrigo Calabrese y el propio Marcos Maidana dijeron presente en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Tal es así que el propio "Chino" subió una foto con el boxeador a sus cuentas oficiales además de otras con diferentes leyendas del deporte de los puños. Por su parte, el púgil hincha de Boca Juniors sólo compartió stories y algunas colaboraciones de la charla que tuvo con el periodista Salvador "Chava" Rodríguez para ESPN. Pero el viaje tuvo otro plan que todavía no salió a la luz.

Según confirmaron desde de la promotora a El Destape, Fernando "Puma" Martínez viajó a Estados Unidos "para alinear el plan de regreso al ring". Lo que aún no se sabe es si seguirá en la categoría supermosca o bajará a mosca en lo que sería su próximo compromiso arriba del cuadrilátero. En el caso de que se defina por la primera opción, todo indica que podría realizar una eliminatoria o quizás ir por alguno de los títulos mundiales que quedarán vacantes con el paso de Jesse Rodríguez a gallo el próximo 13 de junio. Si elige la segunda alternativa, tendrá que medirse antes contra rivales de la nueva división para llegar otra vez a lo más alto.

Fernando "Puma" Martínez viajó a Estados Unidos para planear el regreso al boxeo

La carrera de Fernando "Puma" Martínez en el boxeo: sus inicios y presente lejos del ring mientras el mundo espera su vuelta

El púgil oriundo del barrio porteño de La Boca comenzó a brillar en el amateurismo y alcanzó uno de sus máximos éxitos con la medalla de oro en el Preolímpico de Rio 2016 disputado en La Rural. Meses después peleó en Brasil en la competencia internacional pero no corrió con la misma suerte. En agosto del 2017 comenzó su recorrido en el profesionalismo con sus primeros combates en nuestro país y, a partir de ahí, se encaminó al éxito a nivel local para luego pasar al plano internacional.

Después de ser campeón argentino en mayo del 2018 con un triunfo contra Fabián Claro en el Club El Porvenir de Quilmes, el "Puma" Martínez siguió adelante y en diciembre del 2019 viajó a Sudáfrica para una de las experiencias más importantes hasta ese momento. En su cruce contra Athenkosi Dumezweni se impuso por KO técnico en el onceavo asalto quedándose con el cetro plata supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En febrero 2022 llegó la chance mundialista en Estados Unidos contra el filipino Jerwin Ancajas a quien venció en las tarjetas en fallo unánime pasando a ser campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la misma categooría.

Ya en diciembre enfrentó al mismo rival y no dejó dudas nuevamente: victoria por la misma vía y todo listo para medirse contra Jade Bornea en junio del 2023, a quien le ganó por KO técnico en el penúltimo capítulo. Las dos siguientes fueron ante Kazuto Ioka en Japón -su tierra natal- obteniendo dos victorias como visitante que le brindaron la chance de pelear contra Jesse "Bam" Rodríguez el sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita en lo que fue su última presentación hasta ahora.